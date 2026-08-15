Ferran Torres revela por qué eligió al PSG

El próximo gran fichaje entre los principales clubes europeos se ha hecho oficial. El delantero de la selección española y del FC Barcelona Ferran Torres continuará su carrera en el campeón de Francia, el PSG .

El delantero español, que se incorporó al club parisino, habló oficialmente por primera vez sobre su decisión y sus objetivos en su nuevo equipo.

«Gracias a la directiva y a Luis Enrique por la oportunidad»

Ferran Torres aseguró estar feliz por haberse incorporado al club parisino y agradeció a las personas que desempeñaron un papel importante en su fichaje:

«Estoy muy feliz de comenzar una nueva aventura en un gran club como el PSG, que tiene grandes ambiciones. Quiero dar las gracias al presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, al director deportivo, Luis Campos y al entrenador, Luis Enrique, por brindarme esta oportunidad. Espero ayudar al equipo con todas mis fuerzas a conquistar el mayor número posible de títulos».

La etapa goleadora de Ferran en el FC Barcelona

El delantero español se incorporó al club catalán en enero de 2022. Durante los años que pasó como azulgrana, se convirtió en una de las principales armas ofensivas del equipo:

Partidos jugados: En todas las competiciones, en total 207 partidos oficiales ;

Goles: Marcados ante las porterías rivales, 65 goles ;

Asistencias: Dadas a sus compañeros, 23 asistencias.

Ahora, Ferran Torres intentará reforzar la línea ofensiva del PSG bajo las órdenes de Luis Enrique, un entrenador al que conoce bien, en la Ligue 1 y la Liga de Campeones de la UEFA.

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