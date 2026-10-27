Un autobús cae por un barranco de 20 metros en España, 87 heridos

Cerca de Barcelona, España, al menos 83 personas resultaron heridas después de que un autobús se saliera de la carretera y cayera unos 20 metros. Según informes posteriores, la cifra de personas que recibieron asistencia médica ascendió a 87. Así lo informó la BB.

El accidente ocurrió el 25 de octubre en la zona de Fogars de Montclús, en Cataluña, en la estrecha y sinuosa carretera BV-5114. Según los datos preliminares, el autobús se salió de la vía y cayó unos 20 metros.

Los primeros informes indicaban que siete personas estaban gravemente heridas, 18 tenían lesiones moderadas y 58 leves. Las actualizaciones posteriores confirmaron que el número de heridos alcanzó los 87.

Al lugar se enviaron 23 ambulancias y dos helicópteros medicalizados. En las labores de rescate participaron bomberos, personal médico, unidades de rescate en montaña y equipos de apoyo psicológico.

La consejera de Salud del Gobierno de Cataluña, Olga Pané, informó que los equipos de rescate estaban inspeccionando la zona para determinar si había más víctimas. El complejo relieve del terreno dificultó las labores de búsqueda y rescate.

Se está llevando a cabo una investigación sobre las causas del accidente. Los informes iniciales no reportaron fallecidos.