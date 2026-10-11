Un hombre sobrevive milagrosamente a una potente explosión en un parque infantil en Kiev

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Un hombre sobrevive milagrosamente a una potente explosión en un parque infantil en Kiev

En la región de Kiev, las cámaras de vigilancia captaron un suceso aterrador que demuestra que la frontera entre la vida y la muerte a veces depende de solo unos pasos y segundos. Una explosión masiva con fuego ocurrió en un parque infantil y zona de recreo situada en el patio de edificios residenciales, tras un ataque aéreo o la caída de restos de misiles/drones.

Un residente local que pasaba por allí apenas unos segundos antes del incidente sobrevivió gracias a un milagro increíble.

Un drama en segundos: las imágenes de la cámara de vigilancia

Las imágenes de vídeo publicadas muestran el desarrollo de los hechos segundo a segundo:

  • 17:22:09 — Un paseo habitual: El hombre camina tranquilamente por el sendero junto al parque infantil y las zonas de descanso;

  • 17:22:16 — Abandonar la zona: El ciudadano se desplaza por la acera y da un paso hacia el borde del parque;

  • 17:22:20 — Impacto inevitable y huida: Al notar un ruido violento proveniente del cielo, el hombre acelera el paso para intentar escapar. En ese preciso instante, una enorme bola de fuego cae sobre el parque que acaba de cruzar, provocando una explosión aterradora;

  • 17:22:21 — Onda expansiva de fuego: La potente onda expansiva de la explosión, las llamas y los escombros envuelven toda la zona. Aunque el hombre estaba a pocos metros del epicentro, el haber avanzado unos pasos lo salvó de un impacto directo;

  • 17:22:24 — Humo negro y destrucción: Tras el impacto, el parque infantil quedó envuelto en llamas, y las estructuras circundantes quedaron totalmente destruidas.

Un salvamento milagroso y la seguridad civil

Este vídeo se ha hecho viral en las redes sociales, provocando numerosos debates:

  • El valor de unos segundos: Si el ciudadano se hubiera detenido unos segundos en el camino o hubiera ralentizado el paso, habría quedado inevitablemente en el centro directo de la explosión;

  • La importancia de las medidas de seguridad: Esta situación demuestra que el riesgo de ataques aéreos es alto incluso en zonas residenciales. Los expertos subrayan que es crucial no permanecer en espacios abiertos durante las alertas aéreas y dirigirse inmediatamente a refugios para salvar vidas.

Región de KievParque infantilAtaque aéreoSupervivencia milagrosaUcrania
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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