Enfriamiento entre la Casa Blanca y Kiev: Inteligencia y la postura inesperada de Trump

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Enfriamiento entre la Casa Blanca y Kiev: Inteligencia y la postura inesperada de Trump

Ha comenzado un periodo de enfriamiento, inédito en mucho tiempo, en las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania. El presidente estadounidense Donald Trump al líder ucraniano Volodímir Zelenski ha criticado abiertamente una vez más, acusándolo de no querer llegar a un compromiso para poner fin a la guerra.

Al mismo tiempo, el jefe de la Casa Blanca cambió la agenda internacional al revelar que podría aprobar una propuesta para una reunión tripartita con el presidente ruso Vladímir Putin y el líder chino Xi Jinping.

«Zelenski no sabe lo que dice»: El choque entre Washington y Kiev

Trump refutó duramente la declaración de Zelenski de que «si Washington apoya a Moscú, estará en el lado equivocado de la historia»:

  • Sobre las oportunidades perdidas: «Zelenski es alguien que debería haber resuelto la guerra hace mucho tiempo. Si me hubiera escuchado, habría logrado un mejor acuerdo hace mucho tiempo», dijo Trump.

  • Llamado a cambiar al negociador: Recordando una tensa disputa en el Despacho Oval en febrero de 2025, el líder estadounidense enfatizó que es hora de que otras personas se sienten a la mesa de negociaciones en nombre de Kiev: «Quizás es hora de que Zelenski encuentre a alguien más para llevar a cabo las negociaciones».

  • «Damos mucho, ellos no dan nada»: Trump también abordó el tema de la inteligencia y la ayuda proporcionada a Ucrania, afirmando que el volumen de la ayuda de Washington y la reacción de Kiev son desproporcionados.

Energía, satélites y factores de presión

Varias razones estratégicas importantes subyacen al enfriamiento de las relaciones entre la Casa Blanca y Kiev:

  • Acuerdo de diésel y sanciones: Tras la conversación telefónica de Trump con Putin, se anunció un acuerdo que permite a Rusia suministrar diésel al mercado mundial, y un paquete de sanciones estrictas en nombre del senador Lindsey Graham fue pospuesto indefinidamente;

  • Prohibición de ataques a refinerías: Washington instó a Ucrania a dejar de atacar las refinerías de petróleo en Rusia, mientras que Kiev afirma que la tregua energética fue rota por la propia Rusia;

  • Starlink e interrupciones de inteligencia: Los funcionarios ucranianos señalan que los retrasos en la información sobre ataques con misiles por parte de EE. UU. y la ralentización de los terminales Starlink de SpaceX en los drones están causando dificultades en las operaciones militares.

Trump, Putin y Xi Jinping: ¿Habrá una cumbre tripartita en Shenzhen?

Según fuentes del Wall Street Journal, Vladímir Putin ha tomado la iniciativa de organizar una reunión separada entre los líderes de Estados Unidos, China y Rusia al margen de la cumbre de la APEC en Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre:

  • Reacción del Kremlin: Dmitri Peskov confirmó que las tres partes reconocen la posibilidad de tal reunión, pero que la agenda aún no está definida;

  • La condición de Trump: El presidente estadounidense se mostró dispuesto a participar si Xi Jinping toma la iniciativa: «Celebraríamos esta reunión no para discutir sobre Ucrania, sino sobre armas nucleares, desarme y comercio»;

  • La objeción de Ucrania: El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, advirtió firmemente que un formato sin la participación de Kiev no fomentaría el fin de la guerra, sino que incitaría al Kremlin a continuar la invasión;

  • La cautela de Pekín: Según un análisis del Washington Post, China mantiene una posición cautelosa para no poner en riesgo sus relaciones con la Unión Europea al aceptar una cumbre tripartita sensacionalista que robaría la atención del foro.

Donald TrumpVladímir PutinCumbre APECStarlinkGeopolítica
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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