Ha comenzado un periodo de enfriamiento, inédito en mucho tiempo, en las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania. El presidente estadounidense Donald Trump al líder ucraniano Volodímir Zelenski ha criticado abiertamente una vez más, acusándolo de no querer llegar a un compromiso para poner fin a la guerra.

Al mismo tiempo, el jefe de la Casa Blanca cambió la agenda internacional al revelar que podría aprobar una propuesta para una reunión tripartita con el presidente ruso Vladímir Putin y el líder chino Xi Jinping.

«Zelenski no sabe lo que dice»: El choque entre Washington y Kiev

Trump refutó duramente la declaración de Zelenski de que «si Washington apoya a Moscú, estará en el lado equivocado de la historia»:

Sobre las oportunidades perdidas: «Zelenski es alguien que debería haber resuelto la guerra hace mucho tiempo. Si me hubiera escuchado, habría logrado un mejor acuerdo hace mucho tiempo», dijo Trump.

Llamado a cambiar al negociador: Recordando una tensa disputa en el Despacho Oval en febrero de 2025, el líder estadounidense enfatizó que es hora de que otras personas se sienten a la mesa de negociaciones en nombre de Kiev: «Quizás es hora de que Zelenski encuentre a alguien más para llevar a cabo las negociaciones».

«Damos mucho, ellos no dan nada»: Trump también abordó el tema de la inteligencia y la ayuda proporcionada a Ucrania, afirmando que el volumen de la ayuda de Washington y la reacción de Kiev son desproporcionados.

Energía, satélites y factores de presión

Varias razones estratégicas importantes subyacen al enfriamiento de las relaciones entre la Casa Blanca y Kiev:

Acuerdo de diésel y sanciones: Tras la conversación telefónica de Trump con Putin, se anunció un acuerdo que permite a Rusia suministrar diésel al mercado mundial, y un paquete de sanciones estrictas en nombre del senador Lindsey Graham fue pospuesto indefinidamente;

Prohibición de ataques a refinerías: Washington instó a Ucrania a dejar de atacar las refinerías de petróleo en Rusia, mientras que Kiev afirma que la tregua energética fue rota por la propia Rusia;

Starlink e interrupciones de inteligencia: Los funcionarios ucranianos señalan que los retrasos en la información sobre ataques con misiles por parte de EE. UU. y la ralentización de los terminales Starlink de SpaceX en los drones están causando dificultades en las operaciones militares.

Trump, Putin y Xi Jinping: ¿Habrá una cumbre tripartita en Shenzhen?

Según fuentes del Wall Street Journal, Vladímir Putin ha tomado la iniciativa de organizar una reunión separada entre los líderes de Estados Unidos, China y Rusia al margen de la cumbre de la APEC en Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre: