Reacción en un segundo: en Egipto, un transeúnte atrapa a un niño que caía por una ventana (video)

Un incidente ocurrido en una ciudad egipcia y captado íntegramente por cámaras de seguridad ha causado un gran revuelo en las redes sociales de todo el mundo. En una calle estrecha y concurrida, un niño pequeño cayó desde una ventana de un piso alto, pero un transeúnte, gracias a su agilidad y rápida reacción, logró atraparlo en el aire, salvándolo de una muerte segura.

El video de este acto de valentía, que duró apenas un segundo, ha sido visto por millones de personas, convirtiendo al ciudadano egipcio en un verdadero héroe popular.

¿Cómo sucedió todo? La cronología captada en cámara

En las imágenes registradas por la cámara de vigilancia, se puede observar que los hechos se desarrollaron en cuestión de segundos:

Detección del peligro: Uno de los transeúntes que caminaba por la calle (un hombre vestido de azul) se percata de que un niño pequeño cuelga de la ventana de un piso superior y está a punto de caer;

Carrera contra el tiempo y riesgo: En el momento en que las manos del niño resbalan y comienza la caída, el hombre se lanza sin dudarlo directamente hacia el punto de impacto;

Salvación en el aire: A solo un metro de que el niño golpeara el asfalto, el hombre extiende los brazos y atrapa al pequeño con agilidad antes de que toque el suelo;

Seguridad y asombro: A pesar de la fuerza del impacto, el salvador mantiene el equilibrio, levanta al niño y comprueba que está sano y salvo. Los testigos, atónitos ante la terrible situación y su final feliz, quedan paralizados.

Responsabilidad y advertencia seria a los padres

Según los primeros informes, el niño se acercó a la ventana abierta al ser dejado sin supervisión y perdió el equilibrio accidentalmente. Gracias a la rapidez del hombre, el bebé sobrevivió sin lesiones graves.

Tras este suceso, expertos y servicios de emergencia advierten nuevamente a los padres, especialmente en edificios de gran altura, sobre la importancia de instalar redes de protección y cierres de seguridad en las ventanas, y de no dejar a los niños solos ni un instante. Pues, en casos así, un rescate milagroso no siempre ocurre.