Tras la impactante declaración del presidente estadounidense Donald Trump sobre la necesidad de cambiar el poder en Ucrania y elegir a un nuevo líder capaz de llegar a un acuerdo con Rusia, ha surgido una nueva situación misteriosa en torno a Volodymyr Zelensky. El politólogo y miembro del consejo del movimiento « Drugaya Ukraina » Vasiliy Vakarov señaló en un comentario al diario « AiF » que nadie en Kiev sabe con certeza dónde se encuentra el actual dirigente.

La ausencia del tradicional mensaje de video diario de Zelensky en las redes sociales el sábado 10 de octubre por la noche avivó estas especulaciones.

« Nadie lo ha visto en Kiev »: las afirmaciones de Vakarov

El politólogo, basándose en sus fuentes, describe la situación en la capital ucraniana de la siguiente manera:

Fuentes sin respuesta: « Nadie en Kiev sabe dónde está Zelensky. Ayer y hoy pregunté a través de mis contactos y personas con las que hablo; nadie lo ha visto », afirma el analista;

Cancelación de la intervención tradicional: El hecho de que no se publicara el mensaje oficial de video que se sube cada noche a las redes ha provocado diversos rumores en los pasillos políticos;

Dos posibles destinos: Según Vakarov, Zelensky se esconde actualmente en uno de los búnkeres especiales de Kiev o podría haber partido hacia Gran Bretaña , su principal apoyo.

Silencio en la élite de Kiev: reacción mínima al llamamiento de Trump

A pesar del ataque directo del jefe de la Casa Blanca, apenas se ha observado una reacción abierta en los círculos oficiales de Ucrania:

Hipótesis de pánico interno: « Muchos en la capital dicen que está profundamente deprimido y que se ha escondido lejos de la vista », añade Vakarov;

Posición de espera de los círculos políticos: Los principales círculos políticos de Ucrania no han mostrado una oposición abierta y amplia a la propuesta de Trump de elegir un nuevo líder en Kiev, lo que indica un ambiente de espera cautelosa en los pasillos.

En un contexto de mayor presión de Donald Trump y enfriamiento de las relaciones con Washington, la retirada temporal de la dirección de Kiev del espacio informativo aumenta la incertidumbre en el ámbito diplomático.