Venecia, la ciudad sobre el agua más famosa y concurrida del mundo, prepara medidas drásticas y polémicas contra el sobreturismo. Las autoridades locales discuten oficialmente un aumento significativo de la tasa de entrada para los turistas de un día. Michele Zuin, concejal de presupuesto del municipio de Venecia, declaró al diario Gazzettino que las tarifas actuales de 5 y 10 euros ya no cumplen su función y han perdido su efecto disuasorio. «Casi todo el mundo puede pagar los 5 a 10 euros actuales; existe el riesgo de que esto deje de funcionar como una medida restrictiva», explicó el funcionario.

La opción más probable actualmente es elevar el precio máximo a 30 euros, aunque se han presentado propuestas de hasta 50 euros. Esta nueva tarifa podría entrar en vigor oficialmente a partir de 2027. El ayuntamiento insiste en que el objetivo principal de este aumento no es enriquecer las arcas, sino desviar los flujos de visitantes durante los días de mayor afluencia. Durante la temporada 2026, el presupuesto de la ciudad generó más de 5,2 millones de euros mediante la venta de unos 680 000 billetes. Los turistas que pernoctan en hoteles están totalmente exentos de esta tasa, pagando solo el impuesto turístico habitual.

¿Logrará una tasa de 30 euros salvar los canales de Venecia de la congestión, adoptarán otras ciudades europeas esta experiencia y dejarán los turistas de visitar Venecia en 2027?

«Tasa de 30 euros, 5,2 millones de euros de ingresos y exención hotelera»: los 5 puntos clave de la reforma de Venecia

Datos importantes de las nuevas restricciones e informes estadísticos anunciados por las autoridades venecianas:

Un aumento de la tarifa de 3 a 6 veces: Se contempla elevar la tasa diaria actual de 5-10 euros a 30 euros (con debates de hasta 50 euros) a partir de 2027;

El objetivo no es aumentar los ingresos: Las autoridades quieren utilizar esta tasa elevada para disuadir a la gente de venir en días de gran afluencia e incitarlos a elegir otros destinos turísticos;

Resultado de 5,2 millones de euros en 2026: Entre el 3 de abril y el 26 de julio, en días específicos (de 08:30 a 16:00), se vendieron 680 000 billetes, recaudando 5,2 millones de euros;

Alivio para los que pernoctan: Los turistas que han reservado un hotel en Venecia están exentos de esta tasa; la norma solo se aplica a los visitantes de un día mayores de 14 años;

La congestión disminuye: Gracias a las medidas regulares, la proporción de días con más de 20 000 visitantes de pago pasó del 13,8% en 2024 a solo el 1,7% en 2026.

Tasa de entrada diaria en Venecia: Dinámica y análisis de los cambios

Indicadores de control de flujos turísticos en la ciudad histórica:

Indicadores y parámetros Situación actual (datos de 2026) Nueva tarifa propuesta (a partir de 2027) Tarifa de entrada diaria 5 € — 10 € Máximo 30 € (también se han propuesto 50 €) Objetivo y función principales Ineficaz para disuadir a los turistas Reducir drásticamente los flujos en días punta Total de billetes vendidos Aproximadamente 680 000 billetes Plan de reducción adicional del número de billetes Ingresos generados por la ciudad Más de 5,2 millones de euros Prioridad a la gestión de flujos, no al beneficio Flujo de pago medio diario 11 326 personas/día (sábados: 13 661) Reducción significativa del flujo medio Récord de temporada 2 de mayo — 25 471 personas Mantener los récords diarios entre 15 000 y 18 000 Exentos de la tasa Clientes de hoteles, menores de 14 años Se mantiene la exención para clientes de hoteles

Experticia en urbanismo y economía del turismo: ¿Por qué Venecia se ve obligada a tomar esta medida?

Conclusiones de analistas internacionales de turismo y expertos italianos:

«Los turistas de un día» aplastan la infraestructura urbana: Los turistas que solo vienen por unas horas, traen su propia comida y solo dejan basura no aportan beneficio económico; la tasa de 30 euros los obligará a quedarse o a posponer su viaje;

Filtro de los «días rojos»: En la web oficial de Venecia, los días más concurridos están marcados en rojo; el aumento del precio atenuará la congestión de las calles y la presión en los vaporettos durante los fines de semana;

Compromiso de Europa con la UNESCO: Si Venecia no frena el sobreturismo, la UNESCO podría incluir a la ciudad en la lista de patrimonio en peligro; la nueva tarifa es una medida estratégica para preservar la identidad original de la ciudad;

Barrera psicológica del precio: Como 5 a 10 euros equivalían al precio de un café y un helado, no bastaba para detener a la gente, pero 30 euros representan más de 100 euros de gastos adicionales para una familia, lo que disuadirá a muchos.

Esta firme decisión de la dirección de Venecia podría inaugurar una nueva era de restricciones tarifarias para las ciudades turísticas de todo el mundo.

¿Cree que es justo fijar una tasa de entrada de 30 euros, o los monumentos históricos deberían ser libres y gratuitos para todos? Si el precio sube a 30 euros, ¿haría una excursión de un día a Venecia? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este artículo analítico esencial con sus amigos amantes de los viajes!