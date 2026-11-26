¿Por qué se reforzaron las medidas de seguridad?

Restricciones del espacio aéreo: El Ministerio de Defensa ha impuesto nuevas restricciones de vuelo sobre decenas de instalaciones militares estratégicas y está reforzando los sistemas de guerra electrónica contra drones.

Redes de protección antidrones: En las bases aéreas donde faltan hangares o cerca de las pistas, se instalan alrededor de los equipos redes antidrones, cuya eficacia ha sido probada en los campos de batalla de Ucrania.

Alojamiento nocturno en interiores: Los aviones militares ya no se dejan en áreas abiertas; ahora se trasladan por la noche a hangares especiales y refugios fortificados.

Reino Unido La Real Fuerza Aérea (RAF) ha comenzado a colocar aviones militares en hangares especiales y refugios reforzados durante la noche para protegerse contra posibles ataques de drones y actos de sabotaje. The Times y Sky News informan que esta decisión se tomó tras serias advertencias de los servicios de seguridad del país y del Ministerio de Defensa.

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Factor / Incidente Detalles y advertencias oficiales Advertencia del MI5 (24 de noviembre de 2026) El servicio de inteligencia interior británico (MI5) y el Ministerio de Defensa informaron de un aumento del riesgo de sabotaje por parte de Rusia contra empresas que suministran armas a Ucrania. Situación en la base de «Fairford» (septiembre de 2026) Utilizada por el ejército estadounidense, RAF Fairford varios sospechosos fueron arrestados cerca de esta base debido a un presunto plan de ataque relacionado con Irán. Drones sobre la base de «Lakenheath» (noviembre de 2026) RAF Lakenheath se observaron vuelos activos de drones no identificados sobre esta base aérea. Declaración del comandante de la RAF El jefe del Estado Mayor del Aire, el mariscal del aire Harv Smith, afirmó que ninguna zona del país puede considerarse totalmente segura, destacando la necesidad de restablecer tácticas de dispersión y ocultación rápida de aviones.

Aunque el Ministerio de Defensa británico no ha comentado oficialmente los detalles de las órdenes sobre hangares por razones de seguridad, confirmó que se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las bases militares y del equipo aeronáutico.

¿Cree que la amenaza de los drones modernos obliga hoy incluso a las potencias más grandes del mundo a adoptar medidas de ocultación y protección propias de tiempos de guerra?

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