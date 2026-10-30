Un meme provoca el boicot a Mbappé en China: los patrocinadores cancelan su colaboración

La estrella francesa del fútbol Kylian Mbappéha causado una fuerte indignación en China tras una broma sobre un meme de Internet que representa al antiguo líder Mao Zedong. Tras la difusión del vídeo en las redes sociales, varias grandes empresas chinas cancelaron su colaboración con el jugador.

Se trata de una broma hecha por Mbappé durante una conversación sobre un meme en el que aparece él mismo. El futbolista dijo que le parecía divertidísimo un meme en el que su rostro estaba superpuesto a la imagen de una figura descrita como un dictador chino. Tras comprenderse que la imagen hacía referencia a Mao Zedong, las críticas aumentaron en las redes sociales chinas.

Como resultado, empresas como Dongpeng, Mengniu y Milkground anunciaron la interrupción de su colaboración con Mbappé. También se informó que se restringió la posibilidad de añadir nuevos seguidores en algunas de las cuentas de redes sociales chinas del jugador. Asimismo, circularon informaciones sobre la suspensión temporal de la transmisión de los partidos de La Liga por parte de la televisión estatal china.

El 27 de octubre, Mbappé reconoció que su comentario fue inapropiado y pidió disculpas al pueblo chino y a todos los que se sintieron ofendidos por sus palabras. El futbolista afirmó que no tenía intención de provocar tal reacción y que respeta al pueblo chino y su historia.

De este modo, una broma en Internet afectó a las colaboraciones comerciales del famoso futbolista en China.