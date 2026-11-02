Desfile de Halloween: «muertos vivientes» bailan al ritmo de Michael Jackson (video)

Las calles de la ciudad nocturna se transformaron con un aspecto singular por Halloween. Cientos de personas, con disfraces aterradores y maquillajes espeluznantes, salieron a las calles para participar en un desfile festivo y un flashmob masivo.

El punto culminante del evento fue el baile colectivo organizado al ritmo de la famosa canción «Thriller» de Michael Jackson. Los participantes, disfrazados de zombis, fantasmas y personajes de películas, realizaron movimientos sincronizados, ofreciendo un espectáculo inolvidable.

La ropa desgarrada, las pinturas que simulaban sangre y las heridas dibujadas en los rostros añadieron un toque terrorífico al evento. El baile, bajo el fondo de los edificios altos y las luces nocturnas, parecía una escena de película fantástica.

Las actuaciones inusuales en el desfile de Halloween captaron la atención de los espectadores y elevaron el espíritu festivo.