En el Reino Unido, se ha introducido una restricción inesperada y estricta sobre cómo los funcionarios interactúan con los chatbots de inteligencia artificial. Según una nueva directiva gubernamental, se prohíbe oficialmente a los funcionarios ser corteses con las redes neuronales, incluyendo el uso de palabras como «por favor» y «gracias».

Detrás de esta decisión, que puede parecer divertida al principio, se esconden enormes costes financieros y problemas ambientales globales.

¿Por qué un simple «gracias» cuesta dinero y daña la naturaleza?

Los sistemas de inteligencia artificial no se basan en la conciencia humana, sino en inmensos algoritmos de cálculo:

Tokens excesivos y carga del servidor: Para los grandes modelos de lenguaje (LLM), cada palabra adicional se cuenta como un token que se procesa como un código de software complejo. La cortesía excesiva en las consultas requiere potencia de cálculo adicional;

Desperdicio de electricidad y agua: Cada consulta innecesaria provoca un mayor consumo de electricidad por parte de los procesadores gráficos y tarjetas de video en los centros de datos. Al mismo tiempo, se utilizan miles de litros de agua limpia para enfriar los servidores sobrecalentados;

Ahorro del presupuesto público: Si se eliminan las palabras innecesarias de millones de prompts, se ahorrarán significativamente los fondos públicos reales destinados a la infraestructura digital.

Nuevos requisitos obligatorios para los funcionarios

Por decreto gubernamental, se han aprobado normas estrictas para el uso de la IA por parte de los funcionarios británicos:

Prompts cortos y precisos: Las consultas deben formularse de la manera más concisa, simple y sin palabras de relleno posible;

Prueba de «¿Puedo hacerlo yo mismo?»: Antes de abrir un chatbot, los funcionarios deben hacerse la siguiente pregunta: «¿Es realmente necesaria la inteligencia artificial para realizar esta tarea o puedo hacerlo yo mismo?» se ha vuelto obligatoria.

La experiencia del Reino Unidodemuestra que, en el mundo moderno, el uso específico y eficiente de la inteligencia artificial se está convirtiendo en una condición esencial de la agenda ecológica.