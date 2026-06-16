Fin a los errores de IA: la startup Probably recauda 9 millones de dólares

Mientras las tecnologías de IA, especialmente los grandes modelos de lenguaje (LLM), continúan evolucionando, su problema principal —las alucinaciones o la interpretación errónea de hechos precisos— sigue siendo relevante. La startup Probably, que busca resolver este problema de raíz, ha recaudado recientemente 9 millones de dólares del fondo de capital riesgo Andreessen Horowitz. Este proyecto promete elevar la precisión de los sistemas de IA al 99,99 %, al igual que el software tradicional. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según Peter Elias, fundador de Probably, el objetivo principal de la empresa es detener completamente la llegada de información errónea al usuario. Actualmente, ChatGPT u otros modelos populares a veces proporcionan información incorrecta con total seguridad. La startup ha desarrollado un sistema especial llamado "data science mech suit" para controlar este proceso. Este sistema verifica la respuesta de la IA a través de un validador determinista y rechaza inmediatamente los resultados que no coincidan con la base de datos.

Modelos pequeños y alta eficiencia

El primer producto desarrollado en el marco del proyecto es una herramienta analítica diseñada para obtener respuestas rápidas de conjuntos de datos complejos. Cada resultado se presenta junto con enlaces a las fuentes y un historial de auditoría. Según ixbt.com, la particularidad del sistema es que puede funcionar con alta precisión incluso en redes neuronales mucho más simples y pequeñas, en lugar de los modelos más potentes y costosos.

Elias señala que, al clarificar suficientemente el contexto, se puede reducir la carga del modelo. Actualmente, la herramienta Probably utiliza modelos cuatro veces menos potentes que los modelos de vanguardia (frontier), pero capaces de funcionar en computadoras locales (sin centros de datos). Esto permite a las empresas reducir significativamente los costos de tokens de la IA.

Perspectivas futuras y sectores

La tecnología de Probably no se limita solo al análisis de datos. Se planea aplicar este motor en el futuro en los siguientes sectores donde la precisión es fundamental:

Contabilidad e informes financieros;

Diagnóstico y servicios médicos;

Análisis de documentos legales;

Ingeniería y diseño técnico.

El fundador de la startup también comentó por qué los grandes laboratorios tecnológicos no se apresuran a crear tales sistemas. En su opinión, gigantes como OpenAI o Google tienen un interés financiero en que el usuario envíe múltiples solicitudes para corregir un error del modelo, consumiendo así más tokens. Probably, por el contrario, busca ahorrar tiempo y dinero al usuario logrando una precisión del 100 % desde el primer intento.

Esta inversión podría iniciar una nueva etapa en el mercado de la IA. Si el equipo de Probably cumple su promesa, pronto entraremos en una era donde los errores de los bots "inteligentes" estarán totalmente limitados. Esto ampliará la posibilidad de integrar la IA en los procesos de negocio sin riesgos.