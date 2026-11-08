«Musk compró Twitter con dinero ruso»: la impactante acusación del canciller polaco

·5·Mundo
«Musk compró Twitter con dinero ruso»: la impactante acusación del canciller polaco

El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radek Sikorski, lanzó acusaciones contundentes y sensacionalistas contra el multimillonario estadounidense Elon Musk y su red social « X » (antes Twitter). En una intervención en el portal « Sprawdzamto.pl », el jefe de la diplomacia polaca afirmó que la plataforma fue adquirida con el apoyo de recursos financieros rusos.

Al mismo tiempo, el ministro destacó que la calidad de esta red social ha empeorado significativamente y explicó abiertamente las razones por las que aún no puede eliminar su cuenta.

«Control de calidad eliminado, proliferación de bots»: las críticas de Sikorski

El jefe de la diplomacia polaca declaró que el entorno en la red ha cambiado drásticamente para peor bajo la gestión de Musk:

  • La alegación sobre el «dinero ruso»: Sikorski afirmó que, tras la compra de la plataforma por parte de Elon Musk «con ayuda de fondos rusos», el ambiente dentro de la red se deterioró drásticamente;

  • Aumento del odio y el spam: El ministro señaló que el control de calidad que existía anteriormente en la red prácticamente ha desaparecido, mientras que el número de ejércitos de bots y comentarios llenos de odio (hate speech) ha aumentado drásticamente;

  • El sueño de una alternativa europea: Sikorski admitió que sueña con la creación de una red social europea independiente donde los debates políticos y públicos se lleven a cabo de manera civilizada y basados en normas culturales.

«No puedo irme»: 1,2 millones de seguidores e imagen internacional

A pesar de las críticas, Sikorski explicó que se siente «obligado» a seguir utilizando la red:

  • Gran audiencia y traducción: Su cuenta de « X » tiene más de 1 millón 200 mil seguidores y, gracias a la traducción automática, es seguido por todo el mundo;

  • Arma diplomática: En opinión del ministro, esta plataforma sigue siendo hoy el medio de información más influyente para responder preguntas, explicar la posición geopolítica de Varsovia y dar forma a la imagen de Polonia en el ámbito internacional.

La raíz del conflicto: la cuestión de Ucrania

Como contexto, la disputa abierta entre Musk y el jefe de la diplomacia polaca se intensificó tras una publicación polémica del multimillonario sobre Ucrania.

En aquel entonces, Musk escribió que los fondos asignados por los contribuyentes estadounidenses a Kiev estaban siendo «lavados» de diversas formas para regresar a las campañas políticas en EE. UU., a lo que Sikorski respondió con firmeza acusando al multimillonario de parcialidad.

Radek SikorskiElon MuskRed social XMinisterio de Asuntos Exteriores de PoloniaGeopolítica
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Por qué les importa más Ucrania?: Elon Musk expone los esquemas de ayuda en EE. UU.¿Por qué les importa más Ucrania?: Elon Musk expone los esquemas de ayuda en EE. UU.23 octubre 23:39El Reino Unido investiga los escritos de Musk, considerados una «amenaza a la seguridad nacional»El Reino Unido investiga los escritos de Musk, considerados una «amenaza a la seguridad nacional»17 septiembre 15:36«Reglas violadas»: Elon Musk bloqueó el sistema Starlink tras una publicación de Zelenski«Reglas violadas»: Elon Musk bloqueó el sistema Starlink tras una publicación de Zelenski25 octubre 22:21Cena en la Casa Blanca y un final misterioso: Shivon Zilis anuncia su ruptura con Elon MuskCena en la Casa Blanca y un final misterioso: Shivon Zilis anuncia su ruptura con Elon Musk5 octubre 09:58Elon Musk se separó de la madre de sus 4 hijosElon Musk se separó de la madre de sus 4 hijos3 octubre 21:51« Air Force One »: la conversación secreta que reconcilió a Trump y Musk?« Air Force One »: la conversación secreta que reconcilió a Trump y Musk?15 agosto 07:07
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
¿Por qué los gansos vuelan en forma de V? ¿Cuál es el secreto detrás de esto?
¿Por qué los gansos vuelan en forma de V? ¿Cuál es el secreto detrás de esto?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol