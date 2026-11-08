El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radek Sikorski, lanzó acusaciones contundentes y sensacionalistas contra el multimillonario estadounidense Elon Musk y su red social « X » (antes Twitter). En una intervención en el portal « Sprawdzamto.pl », el jefe de la diplomacia polaca afirmó que la plataforma fue adquirida con el apoyo de recursos financieros rusos.

Al mismo tiempo, el ministro destacó que la calidad de esta red social ha empeorado significativamente y explicó abiertamente las razones por las que aún no puede eliminar su cuenta.

«Control de calidad eliminado, proliferación de bots»: las críticas de Sikorski

El jefe de la diplomacia polaca declaró que el entorno en la red ha cambiado drásticamente para peor bajo la gestión de Musk:

La alegación sobre el «dinero ruso»: Sikorski afirmó que, tras la compra de la plataforma por parte de Elon Musk «con ayuda de fondos rusos», el ambiente dentro de la red se deterioró drásticamente;

Aumento del odio y el spam: El ministro señaló que el control de calidad que existía anteriormente en la red prácticamente ha desaparecido, mientras que el número de ejércitos de bots y comentarios llenos de odio (hate speech) ha aumentado drásticamente;

El sueño de una alternativa europea: Sikorski admitió que sueña con la creación de una red social europea independiente donde los debates políticos y públicos se lleven a cabo de manera civilizada y basados en normas culturales.

«No puedo irme»: 1,2 millones de seguidores e imagen internacional

A pesar de las críticas, Sikorski explicó que se siente «obligado» a seguir utilizando la red:

Gran audiencia y traducción: Su cuenta de « X » tiene más de 1 millón 200 mil seguidores y, gracias a la traducción automática, es seguido por todo el mundo;

Arma diplomática: En opinión del ministro, esta plataforma sigue siendo hoy el medio de información más influyente para responder preguntas, explicar la posición geopolítica de Varsovia y dar forma a la imagen de Polonia en el ámbito internacional.

La raíz del conflicto: la cuestión de Ucrania

Como contexto, la disputa abierta entre Musk y el jefe de la diplomacia polaca se intensificó tras una publicación polémica del multimillonario sobre Ucrania.

En aquel entonces, Musk escribió que los fondos asignados por los contribuyentes estadounidenses a Kiev estaban siendo «lavados» de diversas formas para regresar a las campañas políticas en EE. UU., a lo que Sikorski respondió con firmeza acusando al multimillonario de parcialidad.