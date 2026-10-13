20 años de entrenamiento de kung-fu hicieron que las palmas del maestro alcanzaran los 8 centímetros

El maestro de artes marciales chino Zhang Longxiang ha practicado la antigua técnica de kung-fu «Iron Sand Palm» (Palma de arena de hierro) durante más de 20 años. Las palmas del maestro de 53 años son mucho más gruesas que las de un hombre adulto promedio, y su palma derecha ha alcanzado los 8 centímetros. Sus manos inusuales son el resultado de muchos años de entrenamiento y preparación ardua.

Zhang Longxiang mostró un gran interés por el kung-fu desde joven. Sin embargo, el punto de inflexión en su vida ocurrió en 1998. Ese año, conoció a un maestro que practicaba la técnica de la «Palma de hierro» y decidió dedicar su vida a aprender esta arte marcial. Tras años de trabajo duro y ejercicios regulares, el propio Zhang se convirtió en un maestro experto de este antiguo método.

¿Cómo se aprende la técnica de la «Palma de arena de hierro»?

La «Palma de arena de hierro» se menciona como uno de los métodos de entrenamiento físico famosos de las artes marciales de Shaolin. Utiliza ejercicios físicos intensos, golpes con las manos sobre diversos materiales abrasivos y un acondicionamiento gradual de las palmas. Estos entrenamientos tienen como objetivo aumentar la densidad ósea, la fuerza de los tendones, la tolerancia al dolor y la potencia de golpeo.

Sin embargo, realizar tales ejercicios durante años puede provocar el engrosamiento de la piel de las manos y la aparición de callos. Esta condición es claramente visible en las palmas y los nudillos de Zhang.

Cuando Zhang Longxiang conoció a Yan Xinchuan, un maestro de kung-fu conocido por la técnica de la «Palma de hierro», se fijó en sus grandes palmas y su apariencia única. Soñó con lograr el mismo resultado y asombrar a los demás.

Para aprender este arte, Zhang entrenó durante siete años y luego recibió ocho años más de formación como discípulo oficial de Yan Xinchuan. Aunque los entrenamientos a veces parecían aburridos y agotadores, continuó practicando con regularidad todos los días.

Tenía que dar 6000 golpes al día

Según Zhang, dominar este arte marcial no fue fácil. Cada día, golpeaba miles de veces con sus palmas un saco lleno de pequeñas bolas de acero en lugar de arena.

«Entrenar es aburrido y doloroso. Tenía que golpear el saco 6000 veces al día. No hay ningún secreto: cuanto más entrenas, mejores resultados obtienes. No puedo ni contar cuántas veces me lesioné golpeando el saco lleno de bolas de acero», dice.

Al mismo tiempo, Zhang aclaró una idea errónea que suele aparecer en las películas de kung-fu. Destaca que meter las manos en un caldero de arena hirviendo no es parte del entrenamiento real, sino una escena inventada para algunas películas de acción.

El maestro contó que durante el entrenamiento también aplicaba en sus palmas un vino especial preparado a base de infusiones medicinales tradicionales. Este remedio le fue recomendado por su maestro. Según Zhang, este vino ayudó a proteger sus palmas de lesiones graves y favoreció su engrosamiento. Sin embargo, estas opiniones sobre el efecto se basan en su experiencia personal.

¿Qué resultado dieron los años de entrenamiento?

Zhang Longxiang entrenó al menos dos o tres horas al día durante varias décadas. Con el tiempo, sus palmas se engrosaron y aparecieron callos gruesos en el dorso de las manos, las palmas y los nudillos.

Hoy en día, se dice que el grosor de su palma derecha alcanza los 8 centímetros. Este indicador difiere drásticamente del tamaño de una palma normal. La fuente señala que sus palmas son tan gruesas que la mayoría de las personas no podrían lograr tal grosor ni siquiera uniendo ambas manos.

Puede romper ladrillos con las manos

Las inusuales palmas de Zhang no se limitan a su apariencia. Participa en demostraciones de artes marciales, donde rompe pilas de ladrillos o clava clavos de hierro en tablas de madera con sus manos.

Sus resultados en competiciones también son notables. Zhang Longxiang ganó los campeonatos nacionales de artes marciales celebrados anualmente de 2006 a 2010. Así, logró el éxito durante cinco años consecutivos.

Gracias a años de entrenamiento, paciencia y disciplina, Zhang Longxiang es reconocido como uno de los maestros más famosos de la técnica de la «Palma de arena de hierro».