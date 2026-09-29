Ladrones de remolques con logo de NVIDIA terminan con 18 toneladas de arena

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Ladrones de remolques con logo de NVIDIA terminan con 18 toneladas de arena

En California, Estados Unidos, unos ladrones robaron dos remolques con los logotipos de NVIDIA y PlusAI. Sin embargo, en lugar de costosos equipos tecnológicos, terminaron con un total de 40 000 libras, es decir, casi 18 toneladas de arena. Así lo informó Wired.

Resultó que los remolques pertenecían a la empresa PlusAI, que desarrolla tecnología para camiones autónomos. La compañía colabora con NVIDIA en el desarrollo de sistemas para camiones de conducción autónoma.

PlusAI utiliza arena en sus remolques para simular el peso de la carga real durante las pruebas de sus camiones autónomos. Cada remolque contenía aproximadamente 20 000 libras, es decir, más de 9 toneladas de arena.

Los ladrones forzaron las cerraduras de los remolques y se los llevaron. Más tarde fueron encontrados a unos 800 metros del almacén de la empresa, y la policía recuperó los remolques y los devolvió a la compañía.

Actualmente, la investigación sobre el incidente continúa. Según la policía, los sospechosos aún no han sido detenidos.

El logotipo de NVIDIA en los remolques pudo haber confundido a los ladrones. Algunas fuentes sugieren que podrían haber tenido como objetivo chips NVIDIA de alto valor, pero esto no ha sido confirmado oficialmente.

De esta manera, los ladrones que robaron los remolques con el logo de NVIDIA se quedaron inesperadamente con casi 18 toneladas de arena.

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