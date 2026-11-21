La historia de vida de la estadounidense Chandler Crews ha vuelto a ser el centro de atención en las redes sociales. Nació con una enfermedad genética que le causó baja estatura. Sin embargo, tras varias cirugías complejas, logró aumentar su estatura significativamente.

Chandler nació con acondroplasia, una condición que afecta el desarrollo óseo. Esta afección genética limita el crecimiento y provoca que los brazos y las piernas se desarrollen de manera relativamente corta.

Antes de las cirugías, medía aproximadamente 106 centímetros. Posteriormente, se sometió a varias operaciones para alargar sus extremidades. Como resultado, sus piernas se alargaron casi 60 centímetros y sus brazos 10 centímetros.

En este tipo de cirugía, el hueso se corta y, mediante un dispositivo especial, las dos partes se separan gradualmente. En el espacio creado crece nuevo tejido óseo, aumentando la longitud del hueso por etapas.

Sin embargo, este proceso no es sencillo. Implica una larga rehabilitación, dolor intenso, riesgo de infección y posibles complicaciones musculares y articulares. Por ello, el paciente requiere supervisión médica constante.

La historia de Chandler Crews demuestra las capacidades de la medicina moderna, al tiempo que muestra lo complejo y arduo que es el proceso detrás de tales cambios.

Los especialistas enfatizan que la cirugía de alargamiento óseo debe evaluarse según el caso de cada paciente y realizarse solo tras exámenes profundos y un plan de tratamiento riguroso.