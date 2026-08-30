Una empleada hospitalizada tras ser obligada a hacer 200 sentadillas en el trabajo

·13·Mundo
Una empleada hospitalizada tras ser obligada a hacer 200 sentadillas en el trabajo

En China, una mujer de 29 años fue hospitalizada después de que su jefe la obligara a hacer 200 sentadillas por no cumplir con sus objetivos laborales. Fue diagnosticada con rabdomiólisis, una afección potencialmente mortal.

La mujer, llamada Yang, comenzó a trabajar en junio como asesora financiera en una empresa de crédito en Hangzhou, al este de China. Su salario mensual era de 4.500 yuanes, unos 490 libras esterlinas.

El puesto consistía en ventas telefónicas; los empleados debían realizar 200 llamadas diarias, conseguir una cita con un cliente y atraer a otro cliente potencial interesado en colaborar.

El 28 de julio, Yang no cumplió con sus dos objetivos. Su gerente, de apellido Zhang, le ordenó hacer 200 sentadillas como castigo. También se le dio la opción de pagar una multa de 50 yuanes por cada tarea no realizada.

«No tengo dinero», explicó Yang al justificar por qué eligió el ejercicio.

Grabó el castigo para demostrarle a su jefe que lo estaba cumpliendo. Yang hizo las 200 sentadillas en varias tandas alrededor de la oficina. Sin embargo, tras las últimas repeticiones, sus piernas le dolían intensamente, le costaba mantenerse en pie y apenas podía caminar.

Yang sintió un dolor agudo en las piernas, pero no acudió al médico de inmediato por falta de fondos para el tratamiento.

Más tarde, la mujer fue al hospital y le diagnosticaron rabdomiólisis. Es una afección grave causada por la rápida descomposición de los tejidos musculares dañados, que en algunos casos puede poner en peligro la vida.

El nivel de creatina quinasa de Yang alcanzó unos 160.000 U/L, una cifra extremadamente alta que indica un daño muscular grave. Afortunadamente, no desarrolló insuficiencia renal. Los médicos le recomendaron reposo y evitar ejercicios físicos intensos.

Yang gastó unos 1.400 yuanes (150 libras) en su tratamiento. Debido a su estado de salud, no pudo seguir trabajando y renunció a la empresa.

Exigió que la empresa cubriera sus gastos médicos y de transporte, además de una indemnización de 15.000 yuanes, unos 1.640 libras esterlinas.

Sin embargo, el gerente Zhang rechazó sus demandas. Al mismo tiempo, admitió saber que imponer castigos físicos a los empleados es contrario a la legislación laboral.

«Sé que esto viola la ley laboral», dijo Zhang, argumentando que las empresas comerciales deben presionar a los empleados para ganar dinero.

Yang presentó una queja ante la inspección de trabajo. Las autoridades han anunciado que se llevará a cabo una investigación sobre el incidente.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Fallece un baloncestista de 14 años tras sufrir un paro cardíaco en un entrenamientoFallece un baloncestista de 14 años tras sufrir un paro cardíaco en un entrenamientoHoy, 18:35Descubren un misterioso barco alemán de hace 83 años en el fondo del marDescubren un misterioso barco alemán de hace 83 años en el fondo del marHoy, 18:21Un gatito encontrado en una excavadora se convierte en «empleado» de una obraUn gatito encontrado en una excavadora se convierte en «empleado» de una obraHoy, 12:05El 1 de septiembre declarado «Día de la Independencia de Uzbekistán» en tres regiones de EE. UU. (foto)El 1 de septiembre declarado «Día de la Independencia de Uzbekistán» en tres regiones de EE. UU. (foto)Hoy, 11:52¿Pueden volver los mamuts? Científicos inician un plan inesperado¿Pueden volver los mamuts? Científicos inician un plan inesperadoHoy, 11:45La atracción más rápida del mundo ya funciona en Arabia Saudita (video)La atracción más rápida del mundo ya funciona en Arabia Saudita (video)Hoy, 11:34
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público