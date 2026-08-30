Una empleada hospitalizada tras ser obligada a hacer 200 sentadillas en el trabajo

En China, una mujer de 29 años fue hospitalizada después de que su jefe la obligara a hacer 200 sentadillas por no cumplir con sus objetivos laborales. Fue diagnosticada con rabdomiólisis, una afección potencialmente mortal.

La mujer, llamada Yang, comenzó a trabajar en junio como asesora financiera en una empresa de crédito en Hangzhou, al este de China. Su salario mensual era de 4.500 yuanes, unos 490 libras esterlinas.

El puesto consistía en ventas telefónicas; los empleados debían realizar 200 llamadas diarias, conseguir una cita con un cliente y atraer a otro cliente potencial interesado en colaborar.

El 28 de julio, Yang no cumplió con sus dos objetivos. Su gerente, de apellido Zhang, le ordenó hacer 200 sentadillas como castigo. También se le dio la opción de pagar una multa de 50 yuanes por cada tarea no realizada.

«No tengo dinero», explicó Yang al justificar por qué eligió el ejercicio.

Grabó el castigo para demostrarle a su jefe que lo estaba cumpliendo. Yang hizo las 200 sentadillas en varias tandas alrededor de la oficina. Sin embargo, tras las últimas repeticiones, sus piernas le dolían intensamente, le costaba mantenerse en pie y apenas podía caminar.

Yang sintió un dolor agudo en las piernas, pero no acudió al médico de inmediato por falta de fondos para el tratamiento.

Más tarde, la mujer fue al hospital y le diagnosticaron rabdomiólisis. Es una afección grave causada por la rápida descomposición de los tejidos musculares dañados, que en algunos casos puede poner en peligro la vida.

El nivel de creatina quinasa de Yang alcanzó unos 160.000 U/L, una cifra extremadamente alta que indica un daño muscular grave. Afortunadamente, no desarrolló insuficiencia renal. Los médicos le recomendaron reposo y evitar ejercicios físicos intensos.

Yang gastó unos 1.400 yuanes (150 libras) en su tratamiento. Debido a su estado de salud, no pudo seguir trabajando y renunció a la empresa.

Exigió que la empresa cubriera sus gastos médicos y de transporte, además de una indemnización de 15.000 yuanes, unos 1.640 libras esterlinas.

Sin embargo, el gerente Zhang rechazó sus demandas. Al mismo tiempo, admitió saber que imponer castigos físicos a los empleados es contrario a la legislación laboral.

«Sé que esto viola la ley laboral», dijo Zhang, argumentando que las empresas comerciales deben presionar a los empleados para ganar dinero.

Yang presentó una queja ante la inspección de trabajo. Las autoridades han anunciado que se llevará a cabo una investigación sobre el incidente.