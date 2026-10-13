La marina francesa interceptó en el océano Índico a un petrolero sospechoso de transporte ilegal de productos derivados del petróleo y de navegar bajo bandera falsa, DF Peak fue capturado. El presidente del país, Emmanuel Macron lo anunció en su página de X (anteriormente Twitter).

El líder francés publicó un video que muestra a militares descendiendo en helicóptero sobre el buque, subrayando que París libra una lucha feroz contra la «flota fantasma» en todo el mundo.

Detalles de la intercepción y situación del petrolero

La operación realizada por el ejército francés tuvo lugar cerca de la isla de La Reunión:

Zona de acción: El petrolero fue interceptado a más de 450 millas náuticas al sur de la isla de La Reunión;

La postura de Macron: El presidente francés declaró que esta medida se llevó a cabo «en total conformidad con las normas del derecho marítimo internacional»;

Documentos falsificados: Le Monde informa que las inspecciones iniciales a bordo confirmaron las dudas sobre la bandera del buque. El caso ha sido remitido a la fiscalía de Saint-Denis;

Tripulación bajo control: El petrolero fue llevado a las costas de La Reunión para inspecciones adicionales. Los 21 miembros de la tripulación de diversas nacionalidades permanecen bajo la estricta vigilancia de los militares franceses.

Protestas internacionales: la acusación de «piratería»

Las acciones de París para interceptar buques extranjeros en alta mar están generando tensiones diplomáticas:

Objetivo de la «flota fantasma»: Francia y los países occidentales intentan controlar la red de buques secretos que transportan petróleo eludiendo las sanciones;

La firme reacción de Moscú: Anteriormente, el director del primer departamento europeo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Artiom Studennikov, acusó a Francia de dedicarse a la piratería y al pillaje en el ámbito internacional al incautar petroleros a su antojo.

Esta operación de fuerza de Francia en el océano Índico podría afectar la seguridad de las rutas comerciales marítimas y agudizar la rivalidad geopolítica.