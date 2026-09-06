Guerra en el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán: EE. UU. hunde un petrolero iraní con 4 misiles

La situación geopolítica en Oriente Medio ha llegado a un punto crítico: el conflicto indirecto de larga data entre Estados Unidos e Irán ha pasado a una fase de guerra naval abierta y directa. El Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) anunció oficialmente que hundió el enorme petrolero iraní «M/T Kylo» en el golfo de Omán mediante ataques con misiles. En respuesta, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) lanzó misiles balísticos contra un portaaviones y un destructor estadounidenses, atacando buques vinculados a EE. UU. en el estrecho de Ormuz. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, envió una dura advertencia a Teherán, amenazando con hundir todos los petroleros iraníes.

El hundimiento del petrolero «M/T Kylo»: 4 ataques con misiles y la ironía del CENTCOM

Los detalles y las imágenes de video de la operación llevada a cabo por las fuerzas armadas estadounidenses se difundieron ampliamente en los medios internacionales:

4 impactos precisos en el casco del buque: Las imágenes muestran que al menos cuatro misiles de crucero impactaron en el casco del «M/T Kylo». Tras una serie de explosiones, se produjo un fuerte incendio, el petrolero volcó y se hundió en el fondo del golfo de Omán en cuestión de minutos;

La declaración irónica del CENTCOM: «Gracias a la precisión y el alto profesionalismo de los militares estadounidenses, el petrolero “Kylo” se hundió hoy en el golfo de Omán, uniéndose a las filas de la marina iraní en el fondo del mar», declaró oficialmente el Mando Central de EE. UU.;

Tres petroleros fueron el objetivo: Según el CENTCOM, las fuerzas estadounidenses atacaron con misiles tres petroleros pertenecientes al CGRI situados cerca de la isla de Jarg, el distrito de Jask y el golfo de Omán.

La respuesta contundente de Irán: misiles balísticos, dron naval y 6 buques mercantes

Teherán no dejó sin respuesta los ataques estadounidenses y lanzó contraataques a gran escala en todo el golfo Pérsico:

Ataques balísticos contra portaaviones y destructor: Reuters según la agencia, el CGRI disparó misiles balísticos contra un portaaviones y un destructor de misiles guiados de EE. UU. en la región (el Pentágono informó que no hubo daños graves ni víctimas);

6 buques bajo fuego: El ejército iraní lanzó una serie de ataques contra 6 buques comerciales vinculados a intereses estadounidenses en el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico, incluidos tres grandes petroleros;

Dron naval de EE. UU. destruido: El canal Press TV informó que unidades del CGRI detectaron y destruyeron con éxito un vehículo de superficie no tripulado (dron naval) de la marina estadounidense que intentaba entrar en las aguas bajo vigilancia especial del estrecho de Ormuz.

Última advertencia del jefe del Pentágono: «Destruiremos todos sus petroleros»

El Secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, lanzó un ultimátum público a Teherán en la red social X (antes Twitter):

«No disparen contra nuestra flota»: «Es muy sencillo: si Irán abre fuego contra buques estadounidenses, destruiremos y hundiremos todos sus petroleros. Lo único que tienen que hacer es no disparar contra la flota de EE. UU.», dijo Hegseth;

La flota iraní indefensa: El Secretario de Defensa subrayó que los petroleros iraníes no poseen sistemas de defensa y son totalmente vulnerables, añadiendo que los aviones, buques y submarinos estadounidenses son capaces de destruirlos todos en un instante;

Riesgo energético global: La escalada de hostilidades en el estrecho de Ormuz, por donde pasa aproximadamente el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo, amenaza con provocar un aumento repentino de los precios en el mercado mundial de combustibles y una nueva ola de crisis económica global.

¿Cree que este enfrentamiento naval entre EE. UU. e Irán se convertirá en una guerra oficial a gran escala? ¿Cuánto afectará la confrontación en el estrecho de Ormuz al mercado mundial del petróleo y a los precios de los combustibles? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!