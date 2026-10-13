En Guatemala, una adolescente de 15 años despierta en su propio funeral (video)

En Centroamérica, Guatemala ocurrió un suceso sobrenatural que dejó atónitos a los asistentes a un funeral. Mientras familiares y allegados estaban reunidos para el sepelio de una adolescente de 15 años, la «difunta» mostró repentinamente signos de vida dentro del ataúd y recobró el conocimiento.

Los presentes, en estado de shock, sacaron a la joven del ataúd; estos momentos sorprendentes fueron grabados por testigos y se difundieron ampliamente en las redes sociales.

Un error trágico: el fallecimiento no fue confirmado médicamente

Se supo que esta situación fue causada por una decisión apresurada tomada sin el diagnóstico de un médico:

El error del padre: El padre de la joven, al no detectar signos vitales como respiración o pulso, asumió que había fallecido;

Entierro sin examen médico: El fallecimiento real de la joven no fue confirmado oficialmente por médicos calificados ni personal de emergencias;

Funeral apresurado: La familia, sin realizar un examen médico, preparó el funeral tradicional y colocó a la joven en el ataúd.

El shock y los momentos de rescate en la ceremonia

Los videos difundidos muestran claramente cómo ocurrieron los hechos:

Los familiares, al ver que la joven se movía en el ataúd y despertaba, primero entraron en pánico y luego se apresuraron a rescatarla entre lágrimas y alegría;

Varios hombres sacaron con cuidado a la joven del ataúd y la cargaron en brazos;

Tras esto, la joven, que no había perdido el conocimiento por completo, recibió primeros auxilios y fue trasladada de urgencia al hospital.

Los expertos señalan que estos casos pueden ocurrir en estados clínicos graves como coma profundo, sueño letárgico o catalepsia, donde los signos vitales son mínimos, y recuerdan que es obligatorio confirmar oficialmente la muerte mediante exámenes médicos especializados.