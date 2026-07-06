Llamamientos virulentos contra Donald Trump en el funeral de Jamenei

La ceremonia de despedida de Ali Jamenei tuvo lugar en el complejo «Imam Jomeini al-Musalla» en Teherán. Sus hijos, Mostafa, Meysam y Masoud, participaron en la oración fúnebre detrás del ataúd de su padre.

Mujtaba Jamenei, señalado como posible sucesor al cargo de líder supremo de Irán, no fue visto en la ceremonia.

Se informó que Ali Jamenei fue enterrado junto a miembros de su familia, incluyendo a su hija, su yerno, su nuera y su nieto de 14 meses.

Antes del inicio del funeral, el poeta Mohammad Rasouli pronunció un discurso. Lanzó duras declaraciones contra el presidente estadounidense Donald Trump, calificando su asesinato como un «deber».

Dirigiéndose a los asistentes, Mohammad Rasouli preguntó por qué «el hombre más malvado del mundo» seguía vivo. Se dice que su intervención estaba planeada y fue recibida con aplausos por gran parte de los presentes.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohammad Bagher Zolqadr, señaló que se corearon dos consignas principales. Según él, los asistentes exigieron resistencia contra los enemigos y venganza por la sangre del líder iraní.

La oración fúnebre principal fue dirigida por el ayatolá Jafar Sobhani, de 97 años y originario de Qom.

Las oraciones y recitaciones se dedicaron a Ali Jamenei y a los miembros de su familia, incluyendo a su nuera Zahra Haddad Adel y a su nieto de 14 meses, Zahra Mohammadi Golpaygani.

Según fuentes de The Guardian, Donald Trump expresó dudas sobre las lágrimas de los asistentes. Dijo pensar que Jamenei era odiado por la población y sugirió que el llanto en el duelo podría ser «falso».

Sin embargo, los periodistas que trabajaron en el lugar señalaron que la tristeza de los participantes en la ceremonia fue genuina.