El cuerpo del ayatolá Alí Jamenei fue trasladado a Irak, los funerales continuarán hasta el 9 de julio

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El cuerpo del ayatolá Alí Jamenei fue trasladado a Irak, los funerales continuarán hasta el 9 de julio

El cuerpo del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, fue trasladado a Irak como parte de los actos funerarios. Así lo informó la agencia Reuters.

Se informó que el ataúd de Jamenei llegó el 7 de julio a la ciudad santa iraquí de Nayaf. Fue recibido en el aeropuerto por funcionarios iraquíes encabezados por el primer ministro Alí al-Zaydi, así como por varios altos cargos estatales. Nayaf es considerada uno de los lugares de peregrinación más sagrados para los chiíes de todo el mundo, ya que allí está enterrado el imán Alí, primo y yerno del profeta Mahoma (PBUH). Por ello, la celebración del funeral en esta ciudad tiene un gran significado simbólico.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, también visitó Nayaf para participar en las ceremonias. Líderes políticos iraquíes, autoridades gubernamentales y clérigos chiíes asistieron al acto oficial de bienvenida organizado en el aeropuerto. Asimismo, está previsto que el 8 de julio el ataúd sea trasladado por las calles de la ciudad como parte de los actos de duelo público.

Las ceremonias de despedida del ayatolá Alí Jamenei comenzaron el 3 de julio en Teherán. En ellas participó una delegación oficial de Uzbekistán encabezada por el presidente de la Cámara Legislativa, Nurdin Ismailov. Los tres hijos de Jamenei —Mustafa, Meysam y Masoud— también estuvieron presentes en el funeral.

Sin embargo, el actual líder supremo de Irán, Mojtaba, no asistió al funeral de su padre. Fue nombrado nuevo líder supremo el 9 de marzo de este año en sustitución de su padre. Se dice que no ha aparecido en público hasta ahora debido a las heridas sufridas tras los ataques aéreos perpetrados por Estados Unidos e Israel. Al mismo tiempo, se subraya que su ausencia en el funeral se debe a medidas de seguridad.

Según información oficial, los actos funerarios continuarán hasta el 9 de julio. Después, el cuerpo de Jamenei será enterrado en la ciudad de Mashhad, junto a la tumba de uno de los imanes chiíes de la Edad Media. Según las fuentes, está previsto que sea enterrado junto a su hija, su yerno, su nuera y su nieto de 14 meses.

Cabe recordar que el ayatolá Alí Jamenei murió el 28 de febrero a consecuencia de los ataques de Estados Unidos e Israel. Su fallecimiento fue confirmado oficialmente el 1 de marzo. Inicialmente, las ceremonias de despedida debían comenzar el 4 de marzo y durar tres días. Sin embargo, los organizadores señalaron que, debido a la previsión de «millones de participantes» y a la necesidad de preparar la infraestructura necesaria, los funerales y los actos de duelo se pospusieron hasta julio.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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