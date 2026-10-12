En Guatemala, una joven de 15 años despierta dentro de su ataúd durante su funeral (video)

En Guatemala, una joven de 15 años llamada Yuleydi recuperó el conocimiento durante su funeral, ocho horas después de que su padre la diera por muerta. Así lo informó Zakon.kz informó.

Según la publicación, la joven se sintió mal en el coche mientras se dirigía al centro médico. Su padre, un pastor evangélico, comprobó su pulso y respiración, pero no detectó signos vitales. Sin embargo, ningún médico confirmó su fallecimiento y no se emitió un certificado de defunción oficial.

Sus familiares habían organizado una ceremonia de despedida en casa. Cuando la madre de la joven se inclinó sobre el ataúd, notó movimiento en su interior. Tras esto, sus allegados abrieron la tapa del ataúd y ayudaron a la joven a salir.

«Doy gracias a Dios y a mis padres por estar viva», declaró Yuleydi.

Según medios extranjeros, la joven ha permanecido en su casa tras recuperar el conocimiento y se informa que se está recuperando. Las autoridades guatemaltecas aún no han comentado sobre este incidente.