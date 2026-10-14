Científicos advierten sobre un «super El Niño» y un calor extremo que amenaza al planeta

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Científicos advierten sobre un «super El Niño» y un calor extremo que amenaza al planeta

Climatólogos internacionales y científicos destacados expresan su seria preocupación ante la posible aparición, en los próximos meses, de un factor natural extremadamente peligroso: el fenómeno del «super El Niño» Según los expertos, este gran evento climático, cuyo pico se espera para diciembre provocará olas de calor anómalas a escala global.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y centros de investigación influyentes han revelado pronósticos alarmantes sobre el impacto del fenómeno en la salud y seguridad humana.

Análisis de la OMM: probabilidad cercana al 100 % y un récord de 75 años

La secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, Celeste Saulo informó sobre la magnitud del proceso natural esperado:

  • Duración: Según los cálculos de la organización, la probabilidad de que este gran evento climático se mantenga hasta febrero de 2027 se estima en cerca del 100 % ;

  • Escala histórica: «Este fenómeno podría convertirse en uno de los más potentes y extensos observados en nuestro planeta desde 1950», afirmó la jefa de la OMM;

  • Perturbación del equilibrio global: El Niño puede provocar no solo un aumento drástico de las temperaturas, sino también sequías consecutivas, incendios intensos y alteraciones en las corrientes oceánicas en muchos continentes.

Informe de la Universidad de Chicago: riesgo de 451 000 muertes

Un estudio médico-climático realizado por científicos de la Universidad de Chicago en EE. UU. muestra la gravedad de las consecuencias esperadas:

  • Aumento de la mortalidad: Según las estimaciones de los expertos, el calor intenso causado por El Niño podría provocar 451 000 muertes adicionales en todo el mundo entre junio de 2026 y febrero de 2027;

  • Grupos de riesgo: Se espera que el calor extremo afecte principalmente a personas con enfermedades cardiovasculares y respiratorias, ancianos y poblaciones de regiones pobres con acceso limitado a agua potable y sistemas de refrigeración.

Los científicos instan a los países del mundo a preparar desde ahora sus sistemas de salud y emergencia ante la crisis térmica que se espera comience en diciembre.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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