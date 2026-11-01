Inundaciones devastadoras en Ecuador: Estado de emergencia declarado en la isla Santa Cruz (video)

En la isla Santa Cruz, en el archipiélago de Galápagos, famoso por su naturaleza única y perteneciente a Ecuador, se produjeron inundaciones de una magnitud sin precedentes. El desastre natural dejó al menos un muerto, dos desaparecidos y más de 80 residentes fueron evacuados de emergencia a zonas seguras.

Debido a la gravedad de la situación, las autoridades locales declararon el estado de emergencia en toda la isla.

«Nunca se había visto un desastre así en la historia de la isla»

La alcaldesa de Santa Cruz, Fanni Uribe, al declarar sobre la situación, enfatizó que nunca se había registrado un fenómeno natural tan destructivo en la historia de la región:

«Este desastre se ha convertido en la prueba más difícil en la historia de nuestra isla. En total, cerca de 2000 familias han sufrido graves daños. Las zonas de Bellavista y Divino Niño están gravemente afectadas, muchas casas han sido destruidas y los servicios eléctricos están cortados».

Magnitud del desastre y detalles importantes

12 horas de lluvias torrenciales y El Niño: Las precipitaciones, que comenzaron el 30 de octubre, cayeron en forma de lluvias torrenciales durante 12 horas ininterrumpidas. Los expertos vinculan este fenómeno anómalo con el fortalecimiento del fenómeno climático El Niño.

Infraestructura paralizada: Debido a que las principales vías de conexión de la isla quedaron bajo el agua, el tráfico vehicular está severamente restringido. Las inundaciones también han dañado centros médicos.

Actividad aeroportuaria restringida: El aeropuerto principal en la isla vecina de Baltra ha dejado de recibir vuelos comerciales y solo está atendiendo aviones que transportan ayuda humanitaria y suministros de rescate.

Centros turísticos cerrados: La administración del Parque Nacional Galápagos, con el fin de garantizar la seguridad de los turistas, cerró temporalmente 4 sitios turísticos populares en Santa Cruz y 2 en San Cristóbal.

Operaciones de rescate y refugios temporales

Actualmente, unidades militares y equipos de rescate han sido desplegados en la zona del desastre y se están llevando a cabo operaciones de búsqueda y salvamento. Se han establecido centros temporales para las familias que quedaron sin hogar, brindando asistencia médica y alimentaria a la población.