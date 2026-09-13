El agosto más caluroso de la historia mundial: el récord se vuelve a batir

Agosto de 2026 fue el agosto más caluroso en la historia de las observaciones de temperatura a nivel mundial. Los expertos informaron que este mes se registró un nuevo récord de calentamiento global.

Según datos del servicio climático europeo Copernicus, la temperatura media del aire en la superficie terrestre durante agosto fue de 16,96 grados. Esta cifra es ligeramente superior al récord de julio de 2023, y agosto de 2026 comparte el título del mes más caluroso de todos los tiempos con julio de 2023.

La situación en los océanos también ha alcanzado niveles récord. En agosto, la temperatura media de la superficie de los océanos del mundo, excluyendo las regiones polares, fue de 21,07 grados , lo que supone la cifra más alta para los meses de agosto. Los días 24 y 25 de agosto, el indicador diario subió hasta los 21,11 grados.

Los científicos señalan el calentamiento global, intensificado por las actividades humanas, como una de las causas principales de este calor. Asimismo, el fenómeno El Niño , que se intensifica en el océano Pacífico, también influye en el aumento de las temperaturas.

Curiosamente, el verano de junio a agosto de 2026 también fue uno de los veranos más calurosos en la historia de las observaciones globales. Europa Occidental experimentó su verano más caluroso registrado.