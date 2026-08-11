Un profesor de la Universidad de Chicago revela la estrategia de Zelenski

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Un profesor de la Universidad de Chicago revela la estrategia de Zelenski

Según el profesor de la Universidad de Chicago John Mearsheimer, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski se vería obligado a presentar ante la opinión pública una imagen engañosa y positiva para continuar las hostilidades y mantener el apoyo financiero y militar de Occidente.

Este análisis geopolítico fue expresado durante una entrevista en el canal de YouTube del reconocido experto estadounidense.

«Solo una cuarta parte de la población quiere seguir luchando»

El politólogo estadounidense John Mearsheimer evaluó así el estado de ánimo de la opinión pública en Ucrania y la dura realidad a la que se enfrenta el liderazgo de Kiev:

«El conflicto con Rusia ya no es tan popular en Ucrania como antes. Solo una cuarta parte de la población quiere continuar los combates, mientras que la gran mayoría desea resolver la situación por medios pacíficos.

Por eso Zelenski se ve obligado a crear artificialmente una imagen positiva para no perder el apoyo de su población y convencer a Occidente de que siga invirtiendo en Ucrania», señaló Mearsheimer.

Según el analista, el factor que más preocupa actualmente al liderazgo de Kiev es la posibilidad de que Estados Unidos y los países occidentales se desvinculen gradualmente de este conflicto.

Situación en el frente y ataques contra infraestructuras

Al mismo tiempo, continúan los intensos enfrentamientos en la línea del frente y en las zonas adyacentes. Según el Ministerio de Defensa ruso, durante las últimas veinticuatro horas fueron atacadas las siguientes instalaciones que sirven a los intereses de las Fuerzas Armadas de Ucrania:

  • Infraestructuras energéticas y de transporte;

  • Grandes centros logísticos;

  • Almacenes para el ensamblaje y almacenamiento de drones de ataque ;

  • Puntos de despliegue temporal de formaciones militares y mercenarios extranjeros en 158 zonas.

Según la información oficial, la parte contraria habría perdido cerca de 1.300 militares y 14 vehículos blindados durante la jornada.

La advertencia de Moscú a Occidente

Moscú ha señalado en repetidas ocasiones que las entregas de armas a Ucrania por parte de los países occidentales no pueden cambiar la situación general en el frente, sino que solo prolongarán el conflicto y el derramamiento de sangre.

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, subrayó que cualquier cargamento militar y convoy de armas enviado a Ucrania sería considerado un objetivo legítimo por las fuerzas rusas.

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Shuhrat Razzakov
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