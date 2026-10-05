Milagro en el desierto más árido del mundo: el desierto de Atacama se cubre de flores coloridas

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Milagro en el desierto más árido del mundo: el desierto de Atacama se cubre de flores coloridas

Considerado el punto más árido de la Tierra donde la vida es casi inexistente, el famoso desierto de Atacamaen Chile ha experimentado una asombrosa metamorfosis natural. Según la agencia France-Presse (AFP), las dunas secas, rocosas y marrones, que suelen recordar a la superficie lunar, se cubrieron con una inmensa alfombra de flores tras precipitaciones récord.

Los climatólogos y botánicos califican este fenómeno como la floración más extensa y sorprendente de las últimas décadas.

190 mm de lluvia inéditos y más de 200 especies de plantas

La floración de Atacama fue provocada por el fenómeno climático global en el océano Pacífico: El Niño :

  • Precipitaciones récord: En julio y agosto de este año, el norte de Chile experimentó lluvias de una intensidad sin precedentes. En algunas zonas, el volumen de precipitaciones alcanzó 190 mm, una cifra histórica y «nunca antes vista» para esta región árida;

  • El despertar de semillas de décadas: César Pizarro, responsable de la conservación de la biodiversidad de la CONAF, destacó que millones de semillas y bulbos, dormidos bajo la tierra espesa y la arena durante 30 a 40 años, volvieron a la vida gracias a la humedad;

  • Diversidad floral: En poco tiempo, más de 200 especies de plantas silvestres brotaron en el desierto. Actualmente, desde la costa hasta el horizonte, el desierto está cubierto de flores blancas, amarillas y violetas.

«La floración más fuerte desde 1997»

Según los expertos, el milagro natural de este año podría convertirse en el récord absoluto de los últimos 30 años:

«Hay cadenas montañosas y colinas en Atacama donde no se había visto ni una hierba verde ni una flor en los últimos 30 o incluso 40 años. Hoy, estas tierras han tomado colores variados», señaló César Pizarro a la AFP.

Este fenómeno natural único ha atraído la atención de turistas de todo el mundo. Miles de habitantes locales y visitantes extranjeros acuden al norte de Chile para ver con sus propios ojos cómo este paisaje espacial se transforma instantáneamente en un jardín vivo.

Un «paraíso floral» de 15 000 hectáreas que alcanzará su apogeo en octubre

Según las previsiones de la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF), el fenómeno del «desierto florido» alcanzará en octubre su punto máximo.

Según los cálculos de los observadores, en los próximos días, al menos 15 000 hectáreas de desierto se convertirán en un paisaje verde y florido, y esta belleza única durará varias semanas hasta que el agua se evapore por completo.

Desierto de AtacamaCésar PizarroCONAFEl NiñoChile
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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