Uno de los desiertos más áridos del mundo se cubre repentinamente de flores

Un fenómeno natural poco común ha sido observado en el desierto de Atacama, en Chile. Considerada una de las regiones más áridas del mundo, esta zona se cubrió de flores coloridas tras fuertes lluvias, transformando radicalmente su paisaje habitualmente seco y amarillento.

Según los expertos, las precipitaciones permitieron que las semillas y bulbos en estado de latencia en el suelo germinaran y florecieran. Este proceso da lugar al fenómeno natural conocido como «Desierto Florido».

La floración de 2026 es especialmente extensa, registrándose más de 200 especies de plantas. En algunas áreas, cerca de 17 000 kilómetros cuadrados del desierto están cubiertos de vegetación. Los especialistas consideran este evento como una de las floraciones más intensas de las últimas décadas.

Las precipitaciones inusuales causadas por el fenómeno meteorológico «El Niño» jugaron un papel crucial en este suceso. Esta floración no ocurre todos los años en el desierto de Atacama y suele darse solo en años con suficientes lluvias.

Este paisaje efímero es vital para la vida biológica del desierto. Algunas semillas, que permanecieron en latencia durante décadas, germinan con la humedad, convirtiendo rápidamente el desierto en un campo verde y colorido.

Dada la aridez extrema y la casi total ausencia de vegetación habitual en el desierto de Atacama, este paisaje resulta verdaderamente asombroso. Este fenómeno natural único despierta un gran interés tanto en turistas como en científicos.