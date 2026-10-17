En China, los padres usan IA para presionar a sus hijos a casarse

En China, algunos padres están utilizando videos conmovedores creados con inteligencia artificial para instar a sus hijos a casarse y formar una familia. En ellos, se representa a personas mayores lamentando no haberse casado en su juventud y arrepintiéndose de no haber escuchado los consejos de sus padres.

Según la agencia de noticias Xinhua y el Ministerio de Asuntos Civiles, en 2024 se registraron 6,106 millones de matrimonios en el país, lo que supone un descenso del 20,5% respecto al año anterior. La tasa de matrimonios por cada mil habitantes fue de apenas 4,3.

La disminución en el número de matrimonios preocupa a los padres. Según los informes, están intentando aplicar diversos métodos para convencer a sus hijos de casarse y tener descendencia.

Varios medios de comunicación informan que plataformas sociales chinas como Douyin y Weibo están inundadas de videos creados con IA, donde personajes mayores expresan su arrepentimiento por no haber formado una familia al seguir los consejos de sus padres.

En uno de los videos, una mujer de 58 años generada por IA aparece sola en un hospital, mientras que otros pacientes a su lado son cuidados y atendidos por sus seres queridos.

Otro video muestra a un personaje de 56 años lamentando no haber seguido los consejos matrimoniales de sus padres en su juventud. Aunque la mayoría de estos clips llevan una etiqueta que indica que fueron creados con IA, siguen siendo vistos y compartidos millones de veces.

Esta tendencia se denomina «asedio cibernético» por parte de padres preocupados que buscan convencer a sus hijos de casarse. Sin embargo, los críticos advierten que estos métodos podrían profundizar la brecha social entre casados y solteros. A pesar de ello, algunos padres preocupados por el futuro de sus hijos ignoran estas críticas.

Un usuario de Weibo escribió: «Necesitamos más videos como este. Veamos quién prefiere seguir soltero».

Otro usuario comentó: «Que todos difundan estos clips y se los muestren a los jóvenes».

Sin embargo, las reacciones a esta iniciativa son mayoritariamente negativas. Especialmente los jóvenes, en lugar de tomarse en serio los videos y la tendencia, los consideran ridículos.

«Es muy gracioso que usen IA porque no pudieron encontrar a una persona real que hiciera llorar a la gente para que se casen», escribió un usuario.

Otros señalan que estos videos podrían no dar el resultado esperado. En su opinión, este tipo de presión parental podría herir más a los jóvenes, enfriar sus relaciones e incluso llevarlos a decidir deliberadamente no casarse.

De este modo, en el contexto de la caída de los matrimonios en China, los videos creados con IA están generando nuevos debates entre padres y jóvenes. Los clips, destinados a fomentar el matrimonio, se están convirtiendo para muchos jóvenes en un tema de burla más que en un consejo inspirador.