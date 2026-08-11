El cohete chinoise explotó 85 segundos después de su lanzamiento

El cohete chino « Larga Marcha 7A » sufrió un grave accidente durante su siguiente vuelo. El cohete explotó en el aire apenas 85 segundos después de despegar del centro espacial de Wenchang, situado en la isla de Hainan, en el sur de China. El incidente también podría afectar al calendario de otros vuelos espaciales previstos. Así lo informó Space.

Según se informó, el incidente ocurrió ayer, el 10 de agosto alrededor de las 20:02, hora de Pekín El cohete « Larga Marcha 7A » debía poner en órbita el satélite de comunicaciones Zhongxing-4B. Sin embargo, la misión prevista no se completó y el cohete explotó 85 segundos después del despegue.

El accidente ocurrió antes de que se separara la primera etapa del cohete. Como resultado, también fue destruido el satélite que debía ser puesto en órbita junto con el cohete.

La agencia china Xinhua informó de que durante el vuelo se produjo una « situación de emergencia » y que precisamente esta provocó la explosión. Actualmente, los especialistas llevan a cabo una investigación y diversas comprobaciones para determinar las causas exactas del accidente.

Sin embargo, debido a la existencia de información relacionada con el carácter militar del satélite, es posible que no se hagan públicos todos los detalles del incidente.

Los especialistas plantean hipótesis sobre la causa del accidente

El analista de vuelos de cohetes Gueorgui Trishkin calificó este accidente de « extremadamente sorprendente » Según explicó, fallos de tal magnitud eran frecuentes en las primeras etapas de la carrera espacial, a mediados del siglo pasado. Sin embargo, un incidente así era inesperado en un cohete moderno, especialmente durante su 18.º lanzamiento.

Según el experto, varios factores podrían haber causado el accidente. Entre ellos se encuentran defectos técnicos durante el proceso de fabricación, errores en la planificación del vuelo o fallos en los motores del cohete.

En particular, los especialistas también prestan atención a posibles problemas relacionados con los motores YF-100 utilizados en la etapa central del cohete. Este motor se emplea ampliamente en distintos sistemas de lanzamiento chinos.

Si la investigación detecta un problema técnico grave relacionado con el motor, esto también podría afectar a otros vuelos espaciales chinos previstos. En ese caso, sería necesario revisar adicionalmente otros cohetes que utilizan la misma tecnología de propulsión.

El cuarto accidente espacial del año en China

Según el analista, en China se registran cada año varios fallos relacionados con cohetes. Esto se explica principalmente por el rápido aumento del número de vuelos espaciales del país y por el intenso ritmo de pruebas de nuevos sistemas de lanzamiento.

Sin embargo, el accidente ocurrido este año tiene una importancia especial para China. Esto se debe a que es el cuarto vuelo espacial fallido de 2026 El analista calificó esta cifra como un antirrécord entre los países.

El 17 de enero, dos lanzamientos en China habían terminado en fracaso al mismo tiempo. A comienzos de abril, el lanzamiento del cohete Tianlong-3 que debía ser la respuesta china al cohete reutilizable Falcon 9, también terminó en accidente.

El segundo accidente de la « Larga Marcha 7A »

Este no es el primer fracaso del programa « Larga Marcha 7A ». Desde su primer vuelo, en marzo de 2020, el cohete no ha logrado completar con éxito su misión por segunda vez.

Además, el vuelo del 10 de agosto fue el 18.º lanzamiento del cohete. Este accidente, ocurrido después de sus 17 vuelos anteriores, obliga a los especialistas chinos a realizar una investigación técnica exhaustiva.

Ahora la atención se centra en determinar qué causó exactamente la explosión. Los resultados de la investigación podrían ser importantes no solo para los próximos vuelos de la « Larga Marcha 7A », sino también para el futuro de otros programas espaciales chinos.