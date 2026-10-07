Padres criticados por involucrar a su hija de 3 años y 35 kg en mukbangs

En China, una pareja está recibiendo duras críticas del público por haber incitado a su hija de tres años a consumir grandes cantidades de comida ante la cámara.

En la popular tendencia del mukbang, los blogueros consumen grandes cantidades de comida frente a la cámara, mostrando este proceso como contenido para los espectadores. Considerado uno de los fenómenos de Internet más controvertidos del siglo XXI, este género no solo ha sido criticado por el desperdicio de comida con fines de entretenimiento, sino que también plantea graves riesgos para la salud y, en algunos casos, se ha relacionado con la muerte de blogueros de mukbang.

Por este motivo, el hecho de que los padres involucraran a su hija de tres años en este tipo de contenido causó la indignación de muchos usuarios de Internet.

A principios de este mes, los medios de comunicación chinos informaron sobre el caso de una niña de tres años conocida bajo el seudónimo de «Peysi». Según los informes, sus padres la convirtieron en protagonista de contenido de mukbang, grabando cómo comía diversos platos y publicando los videos en redes sociales.

En los títulos de los videos publicados en Douyin, el equivalente chino de TikTok, los padres de Peysi utilizaban frases como «niña obesa de 3 años de 30 kg» y «apetito increíble».

Los videos mostraban a la niña consumiendo alimentos ricos en calorías, como pollo frito y carne grasa. El proceso de consumo se grababa principalmente para ofrecer contenido entretenido a sus seguidores.

Cuando el peso de la niña alcanzó los 35 kilogramos, el público expresó su seria preocupación y confrontó a sus padres. Los usuarios de Internet pidieron a la pareja que detuviera los videos de mukbang.

Sin embargo, los padres defendieron sus acciones. Afirmaron que al nacer, Peysi pesaba 4,5 libras, es decir, unos 2,25 kilogramos, y que la niña simplemente tenía buen apetito.

La pareja negó haber obligado a su hija a comer. También declararon que los ingresos obtenidos a través de los videos apenas cubrían los gastos de alimentación.

Ante la creciente presión pública, las plataformas de video bloquearon las cuentas de Peysi. Posteriormente, sus padres también eliminaron sus cuentas en las redes sociales.

El tema de la participación de niños en contenido de redes sociales

El caso de Peysi ha vuelto a poner el foco en la práctica de utilizar a menores en las redes sociales chinas con el fin de aumentar la atención y el número de visitas.

En los últimos años, los tipos de contenido que involucran a niños se han multiplicado, desde videos de mukbang y bromas hasta la promoción de diversos productos a través de ellos.

La participación de menores en este tipo de contenidos hace urgente la cuestión de proteger sus intereses, seguridad y derechos. El caso de Peysi ha reavivado el debate sobre las consecuencias de utilizar a niños para crear contenido en redes sociales.