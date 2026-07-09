Un hombre arrastrado con su sofá desde un piso 12: el horror de un tornado en China

Un potente tornado que azotó la provincia de Hubei, en el centro de China, ha conmocionado al país. El desastre natural causó una destrucción masiva y dejó cientos de víctimas. Uno de los casos más sorprendentes fue el de un hombre que vivía en un piso 12 y fue arrastrado por los fuertes vientos junto con su sofá y otros muebles. Esto fue lo que CNN informó.

Xinhua Según la agencia de noticias, durante el tornado ocurrido la noche del 6 de julio, la velocidad del viento alcanzó hasta 260 kilómetros por hora . Como resultado del desastre, al menos 11 personas murieron, más de 331 personas resultaron heridas de diversa gravedad. Asimismo, miles de viviendas sufrieron graves daños, vehículos fueron volcados y las tierras agrícolas sufrieron grandes pérdidas.

La provincia de Hubei es uno de los principales centros industriales de la industria automotriz de China. Según datos oficiales, como resultado del tornado, más de 4 855 viviendas resultaron dañadas. Una de las zonas más afectadas fue la ciudad de Huanggang. Según los medios locales, los fuertes vientos arrastraron a un hombre de 30 años que vivía en un apartamento en el piso 12, junto con su sofá, armario y otros muebles. La víctima fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos en estado grave.

La fuerza del desastre fue tal que, en otras partes de la ciudad, varios camiones pesados también fueron levantados por el viento y arrojados a una distancia de hasta 30 metros . Los videos difundidos en las redes sociales muestran que el tornado también causó una gran destrucción en la ciudad cercana de Ezhou. Allí, cinco personas perdieron la vida. Las autoridades locales confirmaron que los daños causados por el desastre natural son muy extensos. Más de 3000 especialistas y rescatistas han sido movilizados para las labores de rescate.

Los expertos señalan que tornados tan potentes son muy poco comunes en la provincia de Hubei. La última vez que se registró un fenómeno similar fue en mayo de 2021 . Esta vez, el desastre coincidió con las lluvias monzónicas de verano y la influencia del tifón «Maysak» , lo que agravó la situación.

Actualmente, continúan las fuertes inundaciones en la región de Guangxi , en el suroeste de China, mientras que se han observado deslizamientos de tierra mortales en la provincia de Gansu , en el noroeste.

El presidente chino Xi Jinping ordenó el 7 de julio a los responsables acelerar al máximo todas las labores de rescate y ayuda, evacuar a los residentes afectados a zonas seguras y tomar todas las medidas necesarias.