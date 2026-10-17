Restos óseos de 75 000 años en Irak revelan los secretos de los neandertales

Restos neandertales de 75 000 años de antigüedad hallados en una cueva del norte de Irak han revelado información crucial sobre la violencia y el cuidado mutuo entre los antiguos humanos, informó Reuters.

Los investigadores encontraron el esqueleto parcialmente conservado de un neandertal de unos 40 años en la cueva de Shanidar, situada en los montes Zagros. No se ha determinado el sexo del individuo, apodado «Shanidar Z».

Se identificó un orificio circular de 15 milímetros de diámetro en su omóplato izquierdo. Los científicos suponen que una lanza de madera afilada penetró en la caja torácica, dañando los pulmones y otros tejidos. Esta herida pudo haber causado la muerte.

Los expertos creen que el incidente fue resultado de un conflicto entre neandertales o un enfrentamiento entre grupos rivales. La probabilidad de un ataque de humanos modernos o una lesión accidental se considera menor.

Sin embargo, el hallazgo tiene otro aspecto sorprendente. También se detectaron rastros de una grave lesión sufrida al menos un año antes en los dientes de «Shanidar Z». Debido al impacto, algunos de sus dientes frontales se rompieron y cayeron, mientras que otros se desplazaron.

Emma Pomeroy, antropóloga de la Universidad de Cambridge y líder del estudio, explica que era muy difícil comer y beber tras una lesión así. Por ello, el neandertal probablemente necesitó la ayuda y los cuidados de sus compañeros durante su recuperación.

En total, se encontraron restos pertenecientes a cinco neandertales en la cueva: cuatro adultos y un bebé. Los huesos fueron descubiertos agrupados detrás de una columna rocosa.

La cueva de Shanidar ha sido una fuente arqueológica importante para el estudio de la vida neandertal desde la década de 1950. Los resultados del nuevo estudio se publicaron en la revista Scientific Reports.

Según los científicos, este hallazgo cuestiona las visiones que retratan a los neandertales solo como criaturas violentas o indiferentes. La presencia, en los restos de un mismo individuo, de pruebas que sugieren tanto violencia como cuidado demuestra que las relaciones entre los antiguos humanos eran mucho más complejas.