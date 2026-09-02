Una japonesa de 115 años fallece tras revelar el secreto de su longevidad

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Una japonesa de 115 años fallece tras revelar el secreto de su longevidad

La ciudadana más longeva de Japón, Shigeko Kagawa, falleció a los 115 años y 91 días. Ella atribuía el secreto principal de su larga vida a hábitos muy sencillos.

Shigeko falleció el 27 de agosto en la ciudad de Yamatokoriyama, prefectura de Nara. Se había convertido en la persona viva más anciana de Japón tras la muerte de una mujer de 114 años el 29 de julio de 2025.

Nacida el 28 de mayo de 1911, Shigeko se graduó en el Colegio Médico de Mujeres de Osaka en 1934. Abrió su propia consulta en Yamatokoriyama y trabajó como obstetra-ginecóloga hasta los ochenta años. También participó en la lucha contra el cólera.

En 2021, a los 109 años y 10 meses, Shigeko participó en el relevo de la antorcha olímpica de Tokio, haciendo historia como la portadora de la antorcha olímpica más anciana.

El secreto sencillo de la longevidad

Cuando le preguntaban por el secreto de su larga vida, Shigeko daba una respuesta breve:

«Caminar y usar el cerebro».

Durante sus años como médica, recorría varios kilómetros a pie para visitar a sus pacientes. Según ella, caminar mucho desde joven fortaleció sus piernas y fue la fuente de su vitalidad.

Incluso en su vejez, Shigeko intentó mantener su cerebro activo. Practicaba caligrafía y resolvía acertijos lógicos.

Su familia destacó que la rutina diaria jugó un papel importante en su longevidad. Shigeko comía tres veces al día, dormía y despertaba a horas fijas, y mantenía una vida equilibrada.

Tras el fallecimiento de Shigeko Kagawa, el estatus de la persona viva más anciana de Japón pasó a Fuyo Kishimoto, de 114 años,quien vive en Kioto.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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