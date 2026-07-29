Arqueólogos descubren un martillo de marfil de 500.000 años de antigüedad

En el Reino Unido, un instrumento de marfil de aproximadamente 500.000 años de antigüedad encontrado en el yacimiento arqueológico de Boxgrove, en el sur del país, ha dejado asombrados a los científicos. Los expertos consideran este hallazgo como la herramienta de trabajo de marfil más antigua identificada en Europa.

Según los resultados de la investigación, este objeto se consideraba anteriormente un simple fragmento de hueso. Sin embargo, los análisis realizados con modernos escáneres 3D y microscopios electrónicos confirmaron que fue modificado por el ser humano y utilizado como herramienta de trabajo. Las marcas de impacto y las astillas de sílex en la superficie del instrumento demostraron que se utilizaba para afilar y remodelar herramientas de piedra.

Según los científicos, esta herramienta pudo haber sido fabricada por humanos antiguos que vivieron hace unos 480.000–500.000 años — Homo heidelbergensis o los primeros neandertales. Ellos sabían muy bien que la parte exterior dura y resistente del marfil de elefante era un material muy adecuado para trabajar con precisión las herramientas de piedra.

Los especialistas destacan que este descubrimiento demuestra una vez más que los humanos antiguos poseían conocimientos técnicos y habilidades mucho mayores de lo que se pensaba. Se ha determinado que este martillo de hueso fue utilizado varias veces, lo que significa que fue una herramienta de trabajo fabricada con un propósito específico y no por casualidad.

Los autores del estudio señalan que las herramientas hechas de materiales orgánicos no se conservan bien con el tiempo. Por esta razón, tales hallazgos son muy raros y proporcionan información valiosa sobre la vida cotidiana y las tecnologías de los humanos antiguos.