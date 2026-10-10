¿Cómo fue la primera conversación telefónica de la historia?

El 9 de octubre de 1876, el inventor del teléfono Alexander Graham Bell y su asistente Thomas Watson mantuvieron la primera conversación bidireccional por teléfono desde lugares distintos. Este experimento, que duró casi tres horas, se convirtió en un hito en el desarrollo de la telefonía.

Según los archivos de la Smithsonian Institution, ese día Bell estaba en la oficina de la empresa Walworth Manufacturing en Boston, EE. UU., mientras que Watson se encontraba en la ciudad vecina de Cambridge. Para establecer la conexión, no tendieron una línea nueva, sino que utilizaron el cable telegráfico que unía la oficina de la empresa con la fábrica.

Durante la histórica conversación, ambos inventores anotaron por separado lo que se decía. Posteriormente, sus notas fueron publicadas conjuntamente. Este evento también quedó registrado en una placa conmemorativa instalada en Cambridgeport en 1961.

Alexander Graham Bell obtuvo la patente del teléfono el 7 de marzo de 1876. Había presentado la solicitud el 14 de febrero. Curiosamente, ese mismo día, otro inventor, Elisha Gray, también presentó una solicitud preliminar para un dispositivo similar.

El 10 de marzo de 1876, Bell transmitió con éxito la voz humana por teléfono. En aquel momento, le dijo a su asistente: «¡Señor Watson, venga aquí! ¡Quiero verle!». Estas palabras pasaron a la historia como la primera frase famosa transmitida por teléfono.

El 10 de agosto de ese mismo año, Bell también probó la comunicación telefónica entre las ciudades de Brantford y París, en Canadá. Sin embargo, en ese experimento no hubo una conversación bidireccional.

Por ello, el experimento realizado el 9 de octubre tiene una importancia especial en la historia del teléfono. Demostró que dos personas en lugares diferentes podían escucharse y comunicarse libremente por teléfono.