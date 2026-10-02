Una bloguera de 107 años reveló el sencillo secreto de su longevidad

María Morales Tirado, quien alcanzó la fama en las redes sociales en Puerto Rico, falleció a los 107 años. Conocida por muchos como «Doña Mami», la mujer había revelado hace unos años el sencillo secreto de su larga vida.

María falleció apenas tres horas y 45 minutos después de celebrar su cumpleaños número 107. Murió pacíficamente en Puerto Rico el lunes 28 de septiembre.

Doña Mami se hizo popular entre los usuarios de Internet al compartir recuerdos sobre su familia, su estilo de vida tradicional y la vida en Puerto Rico durante su juventud.

En 2019, cuando celebró sus 100 años, también habló sobre su estilo de vida longevo.

«Pasé estos 100 años trabajando. No bailé, no fui a fiestas y no bebí. Crié a mis hijos, trabajé en la granja y comí mucho funche», dijo.

El funche es un plato tradicional de Puerto Rico hecho a base de harina de maíz.

Doña Mami, quien vivía en la ciudad de Yabucoa, trabajó la tierra desde joven y continuó cultivando incluso a los 80 o 90 años.

Su nieto, Julio César Lebrón, recordó que su abuela era muy vigorosa incluso en su vejez. Dijo haber visto a Doña Mami «trabajando con la azada con la fuerza de una persona de 30 años».

Su sencillez, su carácter sincero y su entusiasmo la convirtieron en una de las figuras más populares de las redes sociales, según informó Need To Know.

Apareció en Internet por primera vez en 2017. En ese momento, su nieto comenzó a publicar videos de ella en Facebook. La página «Mami is my Attitude 4 a Lifestyle» acumuló más de 200 mil seguidores.

A pesar de esto, la familia siempre fue el centro de la vida de Doña Mami. Junto a su esposo Víctor Morales Martínez, conocido como «Papi», crió a 14 hijos.

Tuvo la dicha de ver a 48 nietos, 71 bisnietos y 28 tataranietos.

Su hijo, Toni Morales, informó sobre su fallecimiento a través de un emotivo mensaje.

«Mi madre vivió 107 años, tres horas y 45 minutos», escribió.

Según Toni, a las 03:45, Doña Mami se reunió con su esposo Papi, Juana María, Toledo, sus hermanos, yernos y muchos seres queridos que fallecieron antes que ella.

«Se fue tal como vivió: bajo sus propios términos y en paz», dijo Toni.

Destacó que en los últimos años de Doña Mami, su fuerza física disminuyó. Esto se debió a toda una vida de trabajo, cultivo de la tierra, cocina y crianza de sus hijos.

Sin embargo, hasta sus últimos momentos, continuó compartiendo su experiencia y dando lecciones a sus seres queridos.