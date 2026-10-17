La nueva portavoz de Trump pierde su puesto tras su primera rueda de prensa

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La nueva portavoz de Trump pierde su puesto tras su primera rueda de prensa

La nueva portavoz del presidente estadounidense Donald Trump, Katie Zakariya, dejó su cargo cinco días después de ser nombrada. Su breve mandato fue objeto de críticas tras una primera rueda de prensa fallida y dudas sobre sus cualificaciones legales, informó The New York Times.

Zakariya fue nombrada portavoz el 9 de octubre de 2026. Anteriormente, trabajaba como comentarista conocida por sus opiniones conservadoras. Su primera y única comparecencia en la Casa Blanca tuvo lugar el 13 de octubre.

Durante la rueda de prensa de 14 minutos, Zakariya leyó un texto preparado durante unos ocho minutos y solo respondió a tres preguntas de los periodistas. Al hablar de su marido, se refirió erróneamente a él como «mi presidente» antes de corregirse de inmediato.

Posteriormente, sus competencias profesionales fueron puestas en duda. Aunque Trump la presentó como abogada, ella admitió no haber superado el examen necesario para ejercer la abogacía en Estados Unidos. Zakariya tiene formación jurídica, pero no posee licencia para ejercer como abogada en el país.

Donald Trump y su abogada Alina Habba están frente a los periodistas.

Sus apariciones públicas tras su primer briefing también suscitaron críticas. El 15 de octubre, en una charla con periodistas, Trump dijo que le había sugerido reconsiderar su permanencia en el cargo.

«Para ser honesto, si estuviera en su lugar, lo reconsideraría. Katie, ¿realmente necesita este trabajo? No lo creo», declaró el presidente estadounidense.

El 16 de octubre, The New York Times informó que Zakariya había sido destituida de su cargo. Un representante de la administración de la Casa Blanca indicó que podría ser trasladada a otro puesto.

En su red social, Zakariya destacó que trabajar para Trump había sido un honor y agradeció al presidente.

Su labor como portavoz duró solo cinco días. Fue uno de los mandatos más breves en la historia de los portavoces de la Casa Blanca.

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