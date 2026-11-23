¡Zakariya, que camina desde hace siete meses para visitar la Kaaba, es el centro de atención en las redes!
Un hombre llamado Zakariya, con la intención de visitar la sagrada Kaaba, partió desde Francia hacia Arabia Sauditaa pie. En lugar de utilizar los medios de transporte habituales, su objetivo es completar este largo y arduo viaje con sus propios pasos.
Según la información, Zakariya lleva siete meses en camino. Está atravesando diversas regiones y recorriendo una gran distancia a pie. Durante el viaje, la paciencia y la determinación son tan importantes como la resistencia física.
El viajero estima que le faltan aproximadamente 20 días para llegar a las tierras sagradas. Si llega en el plazo previsto, su largo viaje iniciado en Francia llegará a su fin.
Hoy en día, recorrer a pie una distancia que se cubre en pocas horas o días en avión o coche requiere una gran valentía. Esta decisión de Zakariya demuestra su deseo de visitar la Kaaba y su lealtad a su objetivo.
Hasta el momento no se han dado detalles precisos sobre su ruta, la distancia exacta recorrida ni las dificultades encontradas en el camino.
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