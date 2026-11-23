Según la información, Zakariya lleva siete meses en camino. Está atravesando diversas regiones y recorriendo una gran distancia a pie. Durante el viaje, la paciencia y la determinación son tan importantes como la resistencia física.

Un hombre llamado Zakariya, con la intención de visitar la sagrada Kaaba, partió desde Francia hacia Arabia Saudita a pie. En lugar de utilizar los medios de transporte habituales, su objetivo es completar este largo y arduo viaje con sus propios pasos.

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El viajero estima que le faltan aproximadamente 20 días para llegar a las tierras sagradas. Si llega en el plazo previsto, su largo viaje iniciado en Francia llegará a su fin.

Hoy en día, recorrer a pie una distancia que se cubre en pocas horas o días en avión o coche requiere una gran valentía. Esta decisión de Zakariya demuestra su deseo de visitar la Kaaba y su lealtad a su objetivo.

Hasta el momento no se han dado detalles precisos sobre su ruta, la distancia exacta recorrida ni las dificultades encontradas en el camino.