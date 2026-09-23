« ¿¡Debo destruir a Irán!? »: Trump lanza declaraciones impactantes desde la tribuna de la ONU

Durante la semana de alto nivel celebrada en el marco de la 81ª sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente de EE. UU. Donald Trump pronunció un discurso que sacudió la política mundial. CNN, Reuters, NBC News, Newsquawk y AP según informaron gigantes internacionales de la información, la intervención del jefe de la Casa Blanca, que duró casi una hora, estuvo llena de tensiones globales, ultimátums y cambios geopolíticos históricos.

La parte principal y más aterradora del discurso se centró en Irán. Trump lanzó un ultimátum abierto a Teherán: «Debo tomar una decisión importante. ¿Llego a un acuerdo con Irán, permitiéndoles recuperarse y construir un país mucho más grande que antes? ¿O destruyo a Irán, y lo hago rápidamente, sin darles la oportunidad de volver a matar gente y destruir países? ¿O los condeno al infierno, sin esperanza de supervivencia ni perspectivas de grandeza para las generaciones futuras?», amenazó seriamente ante la comunidad mundial.

Tras las palabras de Trump sobre la inevitabilidad de la caída del régimen comunista cubano, la delegación de La Habana abandonó la sala de reuniones en señal de protesta. Además, el presidente confirmó la construcción de dos bases militares en Groenlandia, prometió que la guerra en Ucrania terminaría muy pronto y anunció que cambiaría el término «inteligencia artificial» por «superinteligencia».

¿Washington llegará a un acuerdo con Irán después de las elecciones o iniciará una guerra? ¿Podrá Marco Rubio poner a Cuba de rodillas? ¿Y este discurso agresivo de Trump anuncia un nuevo orden mundial?

«Ultimátum a Irán, salida de Cuba y bases en Groenlandia»: los 5 puntos clave del discurso de Trump

Los hechos más sensacionales e importantes escuchados en la tribuna de la ONU:

Una elección terrible para Irán: Trump afirmó que Irán se enfrenta a la elección de convertirse en un gran país mediante un acuerdo o ser inmediata y totalmente destruido y «condenado al infierno»; se indicó que el acuerdo podría firmarse justo después de las elecciones de mitad de mandato en EE. UU.;

La delegación cubana abandonó la sala: Tras las palabras «Este régimen ha fracasado y caerá», los diplomáticos cubanos salieron de la sala; Trump destacó que el secretario de Estado Marco Rubio está llevando a cabo negociaciones firmes con La Habana;

Un fin rápido al conflicto entre Ucrania y Rusia: El presidente prometió que está trabajando estrechamente con los líderes de ambos bandos y que el derramamiento de sangre terminará muy pronto;

Dos bases en Groenlandia y defensa de la OTAN: Se señaló que hoy mismo se firmaría un acuerdo con Dinamarca para la construcción de dos grandes bases militares en la isla, reforzando el poder de la OTAN en el Ártico;

La era de la «superinteligencia»: Trump ordenó reemplazar el término «inteligencia artificial» (IA) por «superinteligencia» en todos los documentos oficiales, afirmando que nada podría detener esta revolución.

Discurso histórico en la ONU: análisis de la agenda global de Trump

Principales direcciones y decisiones geopolíticas propuestas por el jefe de la Casa Blanca:

Dirección y temas Contenido de la declaración de Trump Posibles consecuencias y reacción global Problema iraní O un nuevo gran acuerdo, o una destrucción total rápida En Oriente Medio, o paz absoluta o riesgo de una nueva guerra a gran escala Régimen cubano El sistema comunista está bajo presión y caerá pronto Boicot de la delegación cubana, Rubio intensifica la presión de las sanciones Rusia y Ucrania El conflicto terminará «cierta y rápidamente» Esfuerzos para obligar a las partes a sentarse a la mesa de negociaciones Groenlandia y el Ártico Apertura de dos grandes bases, protección de la OTAN y Europa Establecimiento de la dominación militar absoluta de EE. UU. en el Polo Norte Tecnología e inteligencia artificial Cambio de nombre a «Superinteligencia», desarrollo sin límites EE. UU. mantendrá el liderazgo en la carrera de alta tecnología y semiconductores

Diplomacia internacional y análisis geopolítico: ¿qué significa el sensacional discurso de Trump?

Conclusiones de politólogos, analistas y expertos internacionales:

Estrategia de «Paz a través de la fuerza» (Peace through Strength): Trump abandonó los compromisos diplomáticos suaves sobre Irán; al mostrar simultáneamente la promesa de una inmensa recuperación económica y la amenaza de una aniquilación militar total, está forzando a Teherán a firmar un acuerdo cercano a la capitulación tras las elecciones de mitad de mandato;

Llamado al cambio de régimen en América Latina: La participación de Marco Rubio en las negociaciones con Cuba y el ataque abierto de Trump indican el inicio de una nueva fase brutal de bloqueo económico contra el sistema comunista en La Habana;

Groenlandia — Escudo ártico: En respuesta al activismo de Rusia y China en el océano Ártico, Trump oficializó la transformación de Groenlandia en un puesto de avanzada militar estratégico; esto rodeará a la OTAN con un escudo de seguridad absoluta desde el norte;

«Superinteligencia» y revolución industrial: Esta definición indica que la administración de la Casa Blanca dará libertad a las empresas tecnológicas estadounidenses (OpenAI, Google, Nvidia) para convertir la IA en el programa principal de su hegemonía militar y económica.

Esta intervención abrupta de Donald Trump en la Asamblea General de la ONU demostró que la era de los compromisos ha terminado y ha comenzado la era de la fuerza directa y los ultimátums firmes.

¿Cree que la exigencia estricta de Trump hacia Irán provocará una guerra en Oriente Medio o Teherán aceptará el acuerdo? ¿En qué medida la restauración de bases militares en Groenlandia y este discurso de Trump cambiarán la política mundial? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis político histórico con todos sus amigos!