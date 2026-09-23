En el marco del 81º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, tuvo lugar uno de los encuentros políticos más intrigantes bajo la mirada del mundo. El presidente de EE. UU. Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se sentaron a la mesa de negociaciones cara a cara. Ya en la sesión informativa pública de diez minutos organizada antes de la parte a puerta cerrada, el jefe de la Casa Blanca tomó la iniciativa. Zelenski, al revelar sus esperanzas en este intercambio, declaró: «Espero que podamos terminar esta guerra antes del invierno y que Trump nos ayude con ello», enfatizó oficialmente.

Trump, por su parte, afirmó que cree que Rusia y Ucrania llegarán pronto a un gran acuerdo, aunque se negó a revelar los detalles del contrato: «Creo que llegarán a un acuerdo. No quiero decir en qué consiste este acuerdo por ahora. También es beneficioso para Rusia terminar la guerra. Hay dos alternativas: una es muy mala y la otra conduce a la grandeza». Además, Trump señaló que los ataques de Ucrania a las bases petroleras rusas han afectado los precios mundiales del diésel y que este tema se discutirá por separado. Tras la parte abierta a la prensa, las negociaciones a puerta cerrada de los líderes duraron casi 40 minutos.

¿Qué se acordó entre bastidores sobre la tregua energética y la seguridad? ¿Es realista el plan de «paz antes del invierno» y qué condiciones impondrá el acuerdo secreto de Trump a Ucrania?

«Fecha límite antes del invierno, ataques al combustible y 40 minutos de negociación»: 5 puntos clave del encuentro

Los puntos más importantes del diálogo de alto nivel en Nueva York:

El objetivo de Zelenski: El líder ucraniano expresó abiertamente su intención de detener todos los conflictos armados con la ayuda de Trump antes del inicio del invierno;

Señal de un acuerdo secreto de Trump: El presidente estadounidense mencionó la creación de un acuerdo de paz entre las partes, pero mantuvo sus detalles en secreto;

Discusión sobre petróleo y energía: Los ataques de Ucrania a la infraestructura de combustible rusa y su impacto en el mercado global se convirtieron en el tema principal de discusión;

Dominio total en la sesión informativa: Durante las declaraciones públicas, Trump controló las preguntas de los medios y el diálogo, siendo el centro de atención;

Formato a puerta cerrada de 40 minutos: Los jefes de Estado abordaron temas de defensa aérea (PVO), seguridad y tregua energética en una reunión secreta de 40 minutos.

Encuentro Trump-Zelenski: Análisis de las declaraciones y la agenda

Comparación de los parámetros clave de las negociaciones en la ONU:

Indicadores y aspectos Posición de Donald Trump Posición de Volodímir Zelenski Momento de finalizar la guerra Dos caminos posibles: «El camino malo» o «El camino hacia la grandeza» «Espero terminar la guerra antes del invierno» Acuerdo y negociaciones «Harán un trato, pero no diré el contenido» Confianza en la ayuda decisiva de EE. UU. y de Trump personalmente Cuestión energética Los ataques a Rusia subieron el precio del diésel, esto se discutirá Necesidad de una tregua energética y protección de infraestructuras Seguridad y armamento Congelar el conflicto rápidamente y reducir la carga financiera Refuerzo de los sistemas de defensa aérea (PVO) Formato de diálogo Sesión informativa de 10 min + Negociación a puerta cerrada de 40 min Sesión informativa de 10 min + Negociación a puerta cerrada de 40 min

Experticia en política internacional y geopolítica: ¿Cómo funciona el plan de Trump?

Conclusiones de expertos diplomáticos y analistas internacionales:

Probabilidad de una «tregua energética»: Los ataques bilaterales podrían detenerse; un acuerdo en el que Ucrania deje de atacar refinerías de petróleo (NPZ) rusas a cambio de que Moscú se abstenga de atacar las redes energéticas ucranianas es uno de los escenarios más realistas;

Factor tiempo antes del invierno: A medida que se acerca el invierno, la estabilidad del sistema energético se convierte en una cuestión de vida o muerte para Kiev; las palabras de Zelenski sobre terminar la guerra antes del invierno están directamente relacionadas con la situación en el frente y la escasez de recursos;

La presión del «gran trato» de Trump: Siguiendo sus promesas electorales, el jefe de la Casa Blanca está obligando a ambos países a hacer compromisos drásticos; el hecho de que Trump diga «no diré el contenido del trato por ahora» indica que el plan contiene puntos delicados sobre el congelamiento de territorios o garantías de seguridad;

Diplomacia rápida de 40 minutos: La asignación de 40 minutos en formato cerrado significa que se discutieron condiciones políticas y mecanismos de cese más que paquetes de ayuda militar.

Este encuentro en Nueva York confirmó que el ritmo de las operaciones militares en Europa del Este podría cambiar drásticamente en los próximos meses.

¿Cree usted que, como afirmaron Donald Trump y Volodímir Zelenski, la guerra entre Rusia y Ucrania realmente puede detenerse antes del invierno? ¿Piensa que ambas partes aceptarán las condiciones del misterioso «trato» propuesto por Trump? ¡Deje sus opiniones personales en los comentarios y comparta este análisis relevante sobre la política mundial con todos sus amigos!