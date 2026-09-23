En el ámbito de la diplomacia internacional y la política de Oriente Medio, ha surgido una nueva declaración que ha captado la atención de la prensa mundial. El presidente sirio Ahmad ash-Shara’a, al participar en un evento organizado por el prestigioso Atlantic Council en Nueva York, se refirió al expresidente estadounidense Donald Trump y reveló detalles de su diálogo sobre la cuestión de los ocupados Altos del Golán.

En respuesta a la postura de Trump sobre el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, el líder sirio recordó haberle hecho una propuesta inesperada e irónica: «Cuando él habló de que los Altos del Golán estaban bajo soberanía israelí, dije: ¿por qué no le dan Nueva Jersey a los israelíes? Los Altos del Golán no les pertenecen, pero Nueva Jersey es suyo. Hasta donde sé, hay muchos demócratas allí que no votan por Trump. Así que no estaría mal dárselo a los israelíes. Al menos es un territorio que le pertenece, mientras que los Altos del Golán no son del Sr. Trump».

Esta declaración de Ash-Shara’a demostró una vez más que Damasco no hará concesiones en la cuestión de la soberanía sobre los territorios anexionados y mantiene una postura firme contra cualquier presión externa. Entonces, ¿qué eco tendrá esta aguda ironía diplomática del líder sirio en Washington y Tel Aviv, cómo funcionan las normas del derecho internacional sobre los Altos del Golán y qué impacto tendrá esta declaración en las negociaciones de paz en la región?

«La propuesta de Nueva Jersey, los demócratas y la soberanía del Golán»: 5 puntos clave de la declaración

Aspectos importantes del discurso de Ahmad ash-Shara’a en el Atlantic Council:

Revelación del diálogo con Trump: El presidente sirio reveló que debatió personalmente con Donald Trump sobre los Altos del Golán;

La propuesta de dar Nueva Jersey: Ash-Shara’a sugirió a Trump que no entregara la tierra de otro Estado, sino un estado estadounidense propio a los israelíes;

Ironía sobre la política interna de EE. UU.: El líder sirio destacó que hay muchos demócratas en Nueva Jersey que no votan por Trump, justificando esta propuesta con un humor político;

«Los Altos del Golán no son de Trump»: El jefe de Damasco insistió en que las tierras del Golán pertenecen exclusivamente a Siria y que el presidente estadounidense no tiene derechos sobre ellas;

Una tribuna abierta en Nueva York: Estas incisivas declaraciones se hicieron ante la audiencia de uno de los centros de pensamiento más influyentes de EE. UU., el Atlantic Council.

Los Altos del Golán y el debate sobre la soberanía territorial: Comparación de posiciones

Actitudes y enfoques de las partes sobre este asunto geopolítico:

Criterios y partes Posición de Donald Trump y EE. UU. Posición de Ahmad ash-Shara’a y Siria Visión del estatus territorial Reconocimiento unilateral de la soberanía israelí Territorio sirio inseparable reconocido por la ONU Autoridad de distribución territorial Apoyo mediante decisiones de política exterior «Nadie tiene derecho a dar la tierra de otro país» Argumento diplomático Seguridad de Israel y necesidad de control estratégico «Si necesitan tierras, que EE. UU. dé su propio estado, Nueva Jersey» Dependencia de la política interna Promesas electorales e intereses de lobby Ironía sobre el ejemplo de los votantes demócratas en Nueva Jersey Condición final Mantenimiento del estado actual de anexión Retorno completo de las tropas israelíes a la línea de 1974

Geopolítica y experiencia en diplomacia internacional: ¿Por qué causó sensación esta declaración?

Conclusiones de analistas de política internacional y orientalistas:

Violación de los límites de la diplomacia clásica: El hecho de que el presidente sirio, en territorio estadounidense y ante un círculo de expertos influyentes, acorralara al exjefe de la Casa Blanca con humor e ironía lógica es una maniobra diplomática inusual;

Énfasis en las normas del derecho internacional: Con su frase «Nueva Jersey es suyo, el Golán no es suyo», Ash-Shara’a recordó las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU: ningún Estado puede regalar el territorio legítimo de otro Estado independiente a un tercero;

La voz independiente de Damasco: Esta salida demostró que el nuevo liderazgo sirio es capaz de mantener un debate igualitario y agudo con los políticos occidentales, sin sumisión;

Señal a la audiencia interna de EE. UU.: Convertir las tensiones entre Trump y los demócratas en un argumento diplomático sirve para aumentar la cobertura mediática de este tema en EE. UU. y devolver la cuestión del Golán a la agenda.

Esta declaración de Ahmad ash-Shara’a muestra que los conflictos territoriales en Oriente Medio seguirán siendo uno de los temas más candentes en la escena internacional durante mucho tiempo.

En su opinión, ¿está justificada la respuesta de Ahmad ash-Shara’a a Donald Trump sobre Nueva Jersey desde el punto de vista del derecho internacional? ¿Podrá resolverse pacíficamente el conflicto de los Altos del Golán en los próximos años? ¡Deje sus reflexiones personales en los comentarios y comparta este artículo exclusivo que revela los entresijos de la gran geopolítica!