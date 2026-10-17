El Papa debería recibir el alta hospitalaria hoy tras una operación de tumor pulmonar

El Papa León XIV ha recibido el alta hospitalaria tras una operación para extirpar una parte de su pulmón derecho. Se ha anunciado que regresará hoy, 17 de octubre, al Vaticano desde el hospital Gemelli de Roma. Así lo informó Euronews, citando al servicio de prensa del Vaticano.

El pontífice de 71 años estaba siendo tratado en el hospital desde que fue operado el 13 de octubre para extirpar un tumor canceroso en el pulmón derecho.

Los médicos, tras evaluar los resultados de los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados el 17 de octubre, confirmaron que su estado clínico ha mejorado lo suficiente como para permitirle recibir el alta.

Según el servicio de prensa del Vaticano, León XIV abandonará el hospital el sábado por la tarde para regresar al Vaticano. El domingo, está previsto que rece el tradicional Ángelus desde la ventana de la residencia papal.

Anteriormente, se informó que durante la operación se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho del Papa. Los exámenes revelaron un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón.

La operación duró aproximadamente 90 minutos y concluyó sin complicaciones. Una radiografía realizada el 15 de octubre mostró que la recuperación del pulmón operado avanza favorablemente. Los médicos indicaron que el proceso de recuperación postoperatoria del Papa sigue según lo previsto.