En ese momento, un objeto lanzado desde la multitud golpeó su rostro, debajo del ojo derecho. Los videos muestran al pontífice tocándose la cara, sintiendo el dolor. Según los primeros informes, el objeto era un rosario.

El suceso ocurrió el 16 de noviembre de 2026 en la base aérea Las Palmas en Lima, capital de Perú. A punto de concluir su visita de seis días, León XIV pasaba frente a la multitud en el papamóvil antes de la oración de despedida, una gran misa pública.

Un incidente inesperado que involucró al Papa León XIV en Perú captó la atención de los medios internacionales. Antes de una ceremonia que reunió a casi 1,5 millones de personas, un rosario lanzado desde la multitud golpeó al pontífice cerca del ojo derecho. Sin embargo, no fue un ataque, sino un gesto imprudente de un peregrino que quería llamar su atención y recibir una bendición.

A pesar de ello, León XIV no detuvo su movimiento. Continuó saludando a la gente y participó en la ceremonia programada. Se informó que el incidente no causó lesiones graves.

¿Por qué se lanzó un rosario al Papa?

En los grandes eventos religiosos, los peregrinos intentan entregar al Papa rosarios, banderas, peluches y otros objetos con la esperanza de que los bendiga. A veces, lanzan estos objetos hacia el papamóvil.

En esta ocasión, el objetivo de la persona que lanzó el rosario era ofrecer un regalo al Papa y recibir su bendición. Sin embargo, tales acciones pueden ser peligrosas: el objeto lanzado podría herir al pontífice o a quienes lo acompañan.

León XIV perdonó a la persona que lanzó el rosario

Durante una conversación con periodistas a bordo del avión de regreso a Roma, el Papa reaccionó con humor ante el suceso. Cuando un periodista peruano se disculpó por el incidente, León XIV dijo que había perdonado a esa persona.

El pontífice interpretó el gesto como una muestra de fe profunda y un deseo de ofrecer un regalo. Incluso recordó el evento con humor, señalando que, aunque el rosario es algo que debe quedar en el corazón, esta vez también dejó una marca cerca de su ojo.

El final de la visita en Perú

Durante su viaje de seis días por Perú, León XIV visitó varias regiones del país. La oración de despedida en Lima fue uno de los eventos importantes al final de su gira de 12 días por Sudamérica.

El incidente del rosario ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de la seguridad en los eventos públicos. Un gesto de fe sincera puede, por imprudencia, tener consecuencias inesperadas.