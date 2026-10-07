Operación compleja realizada a un bebé en el útero

En China, médicos eliminaron con éxito un tumor de 5 centímetros en el pulmón de un feto aún en el útero utilizando una aguja especial. Este procedimiento ayudó a salvar la vida del bebé, informó el South China Morning Post.

Se señala que un equipo médico de Shenzhen y Hong Kong decidió realizar la operación tras detectar una malformación del tejido pulmonar, conocida como CPAM, en un feto de 22 semanas de una mujer de 40 años.

Durante los exámenes, se descubrió que el tumor ocupaba casi por completo el lado derecho del tórax del feto, ejerciendo una fuerte presión sobre el corazón y los pulmones. Además, se había acumulado líquido en la cavidad abdominal del feto.

Normalmente, en estos casos, los médicos drenan el líquido o bloquean el vaso sanguíneo principal que alimenta el tumor. Sin embargo, en este caso, el tumor estaba compuesto por muchos quistes pequeños sin un vaso central, por lo que los métodos convencionales no dieron resultados.

Ante esto, el equipo médico decidió aplicar un método más complejo. Bajo control ecográfico de alta precisión en tiempo real, se insertó una aguja de ablación especial a través del abdomen de la madre, la pared uterina y el tórax del feto hasta el centro del tumor.

Luego, mediante la aguja, se activó una tecnología de microondas que destruyó el tejido tumoral con calor intenso desde el interior. El proceso de calentamiento duró solo dos minutos, mientras los médicos vigilaban cuidadosamente que los órganos sanos no sufrieran daños.

Solo tres días después de la operación, los exámenes revelaron que el tamaño del tumor se había reducido significativamente y que el líquido acumulado en el abdomen del feto había desaparecido.

El embarazo continuó con éxito. A las 37 semanas, el bebé nació por cesárea con un peso de 2,9 kilogramos y obtuvo una puntuación de 10 en la escala de Apgar.

Se informó que, a los cuatro meses de edad, el bebé se encontraba bien, sin síntomas de enfermedad y sin necesidad de cirugías adicionales.

Los médicos destacan que esta exitosa intervención es un avance importante en la medicina fetal y podría marcar una nueva etapa en este campo.