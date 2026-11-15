El Papa en helicóptero militar: un viaje inesperado y fascinante en Perú (video)
En el marco de su visita apostólica a Perú, el Papa León XIV dio un paso inusual que sorprendió al mundo. El pontífice viajó a una de las regiones remotas de los Andes a bordo de un helicóptero militar «Mi-17» de la Fuerza Aérea del Perú. Este viaje generó intensos debates en las redes sociales y en los medios de comunicación mundiales.
El «Papacóptero» y los momentos curiosos en la cabina
Los pilotos militares peruanos apodaron a esta aeronave, asignada especialmente para el pontífice, como «Papacóptero» (Popecopter) Durante el vuelo ocurrió un hecho inesperado: el Papa León XIV entró directamente a la cabina de los pilotos, se puso unos auriculares especiales y se sentó entre ambos para observar de cerca los hermosos paisajes de los Andes. Los videos de este momento se volvieron virales rápidamente entre los usuarios de Internet.
Indicadores de vuelo
Detalles e información
Fecha y lugar
14 de noviembre de 2026, Perú (Chiclayo — Santa Cruz de Succhabamba)
Aeronave
Helicóptero «Mi-17» de la Fuerza Aérea del Perú («Papacóptero»)
Distancia y tiempo
2100 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente 40 minutos de vuelo
Medidas de seguridad
Otros tres helicópteros militares «Mi-17» escoltaron la aeronave en el cielo
El significado de la visita y el cumplimiento de una antigua promesa
La importancia de esta visita radica en que, cuando el Papa era obispo de Chiclayo, tenía que recorrer 4,5 horas de camino difícil para llegar a la remota ciudad de Santa Cruz de Succhabamba. Esta vez, cumplió su promesa llegando al punto más alejado de su antigua diócesis en helicóptero y celebró una misa especial para la población local. Para garantizar la seguridad del pontífice, otros tres helicópteros «Mi-17» de la Fuerza Aérea del Perú lo escoltaron durante el trayecto.
¿Qué importancia cree que tienen estos gestos inusuales y públicos del Papa para la sociedad? ¡Deje su opinión en los comentarios!
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