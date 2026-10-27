Un recluso condenado a cadena perpetua por asesinar a un compañero se fugó de prisión

En el estado de Tennessee, EE. UU., Jacob Morley, de 28 años, quien cumplía cadena perpetua por el asesinato de un compañero de trabajo, se fugó de prisión. La policía se encuentra actualmente en su búsqueda, según informó Associated Press.

Según el Departamento Correccional de Tennessee, la desaparición del recluso fue detectada el 26 de octubre alrededor de las 23:30 horas. Cumplía su condena en el Northwest Correctional Complex de Tiptonville.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad muestran a Morley abandonando el área con el uniforme de la prisión. Sin embargo, aún se desconoce cómo logró salir del área vigilada. Se ha ofrecido una recompensa de hasta 2 500 dólares por información que ayude a encontrarlo.

Morley fue condenado a cadena perpetua en 2022 por el asesinato de su colega Cody Birchfield. Tras varias semanas desaparecido, el cuerpo de Birchfield fue hallado dentro de una caja debajo de la casa de Morley en el condado de Carter.

Además del asesinato, fue declarado culpable de allanamiento de morada, manipulación de pruebas y daños a la propiedad. En 2022, Morley fue detenido en Carolina del Norte tras huir de la policía.

La publicación señala que en esta prisión ya se habían registrado casos de violencia contra reclusos y personal. Una inspección de 2023 reveló una escasez de guardias en las prisiones de Tennessee. En ese año fiscal, el 61 % de las plazas de guardias en esta institución estaban vacantes.