1 003 camiones pasados sin control y secretos de Estado vendidos: Gran corrupción en Kazajistán

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1 003 camiones pasados sin control y secretos de Estado vendidos: Gran corrupción en Kazajistán

El tribunal penal interdistrital especializado de Astaná dictó la sentencia final en un caso de corrupción a gran escala que causó graves daños a la seguridad nacional y a los intereses económicos. Un ex alto funcionario, identificado como R., quien se desempeñaba como jefe de departamento en el Departamento de Ingresos Públicos de la región de Kazajistán Occidental, fue declarado culpable de recibir sobornos de cuantía muy elevada y condenado a 10 años de prisión.

Según los materiales judiciales y de investigación, el funcionario había establecido un canal sistemático para permitir el paso ilegal de miles de camiones pesados a través de los puestos de control fronterizos sin ninguna inspección.

1 003 camiones y 100 millones de tenges de «tarifa de servicio»

Los detalles del esquema revelado en el caso penal son los siguientes:

  • El contrato del «corredor verde»: En complicidad con un ciudadano de la Federación de Rusia, el exfuncionario facilitó el paso, a través de los puntos de control fronterizos regionales, de un total de 1 003 vehículos de carga pesada sin ningún control aduanero o fiscal, permitiendo un paso sin obstáculos;

  • Soborno de cuantía muy elevada: A cambio de este patrocinio ilegal y del «control en la sombra» en la frontera, el exfuncionario recibió un total de 100 millones de tenges (aproximadamente 221 000 dólares estadounidenses) en sobornos;

  • Venta de secretos de servicio: Además, transfirió a sus cómplices información confidencial de la base de datos estatal sobre empresas sospechosas incluidas en el «sistema de gestión de riesgos», proporcionándoles instrucciones sobre cómo eludir los controles.

Sentencia del intermediario, confiscación e inhabilitación de por vida

La persona involucrada en la entrega de los fondos dentro de esta cadena criminal tampoco escapó al castigo:

  • 1,5 años de prisión para el intermediario: La persona identificada como K., quien entregó millones de tenges al funcionario, recibió 24,8 millones de tenges por sus servicios. El tribunal lo condenó a 1 año y 6 meses de prisión;

  • Traición al juramento — circunstancia agravante: El tribunal consideró la violación deliberada del juramento prestado por el exfuncionario como servidor público como una circunstancia agravante mayor;

  • Confiscación e inhabilitación de por vida: Según el veredicto, todos los bienes adquiridos ilícitamente por ambos condenados serán confiscados a favor del Estado y fueron privados de por vida del derecho a ocupar cargos públicos .

KazajistánCorrupciónAduanasSentenciaJusticia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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