En un momento en que el interés mundial por las reservas de materias primas estratégicas de Asia Central se intensifica, las empresas estadounidenses están expandiendo activamente su presencia en el sector minero y geológico de Kazajistán. Según los informes difundidos por la agencia de noticias «Fergana», en Kazajistán se ha registrado oficialmente una nueva gran empresa privada estadounidense especializada en la prospección y procesamiento de tierras raras y minerales críticos.

Este paso representa un nuevo avance práctico destinado a profundizar la cooperación entre Washington y Astaná en materia de materias primas estratégicas.

Registro en el AIFC: el accionista único tiene su sede en Nueva York

Los detalles de este acuerdo formalizado en la plataforma financiera internacional son los siguientes:

Centro y fecha de registro: La nueva empresa privada se estableció oficialmente el 16 de octubre en el Centro Financiero Internacional de Astaná (AIFC);

Nombre de la empresa: La empresa Kendala Critical Minerals Ltd. operará bajo este nombre;

Fundador principal: El accionista único de la nueva empresa es la corporación estadounidense con sede en Nueva York, KazAmerican Critical Minerals, Inc. que se ha convertido en su matriz;

Capital social inicial: De acuerdo con los documentos, el capital social inicial de la empresa se ha fijado simbólicamente en 1.000 dólares estadounidenses.

¿Qué áreas se cubren?

Los objetivos y tipos de actividades indicados en los documentos del AIFC son amplios:

Prospección geológica y extracción: Prospección geológica y extracción de recursos raros y críticos en el territorio de Kazajistán;

Procesamiento profundo: Transformación industrial avanzada de metales estratégicos y tierras raras, más allá de la simple forma de materia prima;

Comercio mayorista y exportación: Establecimiento del comercio mayorista y la exportación a mercados internacionales de minerales críticos procesados.

¿Por qué son tan valiosas las tierras raras?

En la actual carrera tecnológica mundial, las tierras raras se consideran materias primas estratégicas absolutas: