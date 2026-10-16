Nueva empresa estadounidense registrada en Kazajistán para la extracción de metales raros

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Nueva empresa estadounidense registrada en Kazajistán para la extracción de metales raros

En un momento en que el interés mundial por las reservas de materias primas estratégicas de Asia Central se intensifica, las empresas estadounidenses están expandiendo activamente su presencia en el sector minero y geológico de Kazajistán. Según los informes difundidos por la agencia de noticias «Fergana», en Kazajistán se ha registrado oficialmente una nueva gran empresa privada estadounidense especializada en la prospección y procesamiento de tierras raras y minerales críticos.

Este paso representa un nuevo avance práctico destinado a profundizar la cooperación entre Washington y Astaná en materia de materias primas estratégicas.

Registro en el AIFC: el accionista único tiene su sede en Nueva York

Los detalles de este acuerdo formalizado en la plataforma financiera internacional son los siguientes:

  • Centro y fecha de registro: La nueva empresa privada se estableció oficialmente el 16 de octubre en el Centro Financiero Internacional de Astaná (AIFC);

  • Nombre de la empresa: La empresa Kendala Critical Minerals Ltd. operará bajo este nombre;

  • Fundador principal: El accionista único de la nueva empresa es la corporación estadounidense con sede en Nueva York, KazAmerican Critical Minerals, Inc. que se ha convertido en su matriz;

  • Capital social inicial: De acuerdo con los documentos, el capital social inicial de la empresa se ha fijado simbólicamente en 1.000 dólares estadounidenses.

¿Qué áreas se cubren?

Los objetivos y tipos de actividades indicados en los documentos del AIFC son amplios:

  • Prospección geológica y extracción: Prospección geológica y extracción de recursos raros y críticos en el territorio de Kazajistán;

  • Procesamiento profundo: Transformación industrial avanzada de metales estratégicos y tierras raras, más allá de la simple forma de materia prima;

  • Comercio mayorista y exportación: Establecimiento del comercio mayorista y la exportación a mercados internacionales de minerales críticos procesados.

¿Por qué son tan valiosas las tierras raras?

En la actual carrera tecnológica mundial, las tierras raras se consideran materias primas estratégicas absolutas:

  • Cadena de alta tecnología: Sin litio, titanio, uranio, cobalto y otros metales raros, la producción de microchips, baterías para vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes y productos de la industria de defensa es imposible;

  • Reducir la dependencia de China: Estados Unidos y los países occidentales buscan fortalecer sus vínculos directos con las reservas de Asia Central, especialmente de Kazajistán, para reducir el monopolio chino en este sector.

Kendala Critical Minerals Ltd.KazAmerican Critical MineralsInc.Minerales críticos de KazajistánEmpresas estadounidenses en KazajistánGeopolítica
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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